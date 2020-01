La historia de nunca terminar, Paolo Guerrero y Boca Juniors, dos caminos que prometen cruzarse pero no se sabe cuándo. Como ya se viene diciendo desde hace tiempo, el club argentino quiere al "Depredador", sin embargo, por diversos factores el peruano no ha podido llegar al “Xeneize”.

Darío Benedetto sobre posible llegada de Paolo Guerrero a Boca: "El nueve es 'Wanchope' Ábila”

Paolo Guerrero ha sido voceado en Boca Juniors por un buen tiempo, esto llegó a oídos del último ‘9’ que tuvieron los argentinos, Darío Benedetto, quien opinó sobre la posible llegada del peruano a la delantera “Xeneize”.

"La realidad es que hoy, así como está el plantel, para mí el '9' es Wanchope. El resto puede jugar ahí pero no precisamente en la posición de Wanchope. Hasta ahora es el que más ha cumplido, el que más goles ha hecho en Boca y yo lo bancaría", expresó Benedetto.

No cabe duda que Wanchope Ávila tiene todo el apoyo del actual delantero del Olympique de Marsella, que además agregó una breve opinión sobre Paolo Guerrero. “No sé si va a ir o no va a ir (Guerrero a Boca). Sí, estaba informado del tema, que era el refuerzo que Boca pretendía, pero bueno, mientras no llegue nadie, el nueve te voy a decir que es Wanchope. El que venga, más allá de que sea refuerzo o no, tiene que rendir de mejor forma que el que ya está jugando. El refuerzo que venga va a tener que ganarse el lugar como lo han hecho muchos de los jugadores que están ahí en Boca”, sentenció el delantero argentino.

Por ahora Benedetto da a entender su apoyo hacia el actual delantero de Boca Juniors. Sin embargo, la directiva del club decidirá si contarán con el peruano o no. La hinchada “Xeneize” pide a gritos a Paolo Guerrero.

Si Paolo Guerrero viene a Boca invito a un asado a todo aquel que favee esté tweet — Bruno Acevedo (@AcevedoBruno9) January 24, 2020

El delantero viene de una temporada dura con el Inter de Porto Alegre, el año pasado jugó 30 partidos incluyendo la Libertadores y anotó 14 goles. Mientras que con la selección peruana también ha sido activo, llegando incluso a anotar en la final de la Copa América ante Brasil.