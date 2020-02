Leicester City vs Manchester City EN VIVO por la jornada 27 de la Premier League

Manchester City vs Leicester EN VIVO se enfrentarán este sábado 22 de febrero por la jornada 27 de la Premier League. El partido está fijado para las 12:30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por las señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.

En una etapa, parecía que Leicester estaba en una carrera por el título de la Premier League, pero la impresionante forma de Liverpool esta temporada ha visto a los Rojos dejar atrás al resto de la competencia.

Sin embargo, los Foxes han disfrutado de una campaña muy impresionante hasta la fecha, y están en una posición sólida cuando se trata de asegurar el fútbol de la Liga de Campeones para la campaña 2020-21. De hecho, están cómodamente terceros en este momento, a nueve puntos del Chelsea, que está en cuarto lugar y que lucha por su forma.

El equipo de Brendan Rodgers se sienta a 10 puntos de Tottenham Hotspur en quinto lugar, mientras tanto, demostrando su fuerza en lo que respecta a los lugares de la Liga de Campeones.

Sin embargo, hace casi un mes que Leicester ganó un juego, que se le fue a Brentford en la Copa FA. Desde entonces, han perdido ante Aston Villa en el partido de vuelta de su semifinal de la Copa EFL, además de empatar partidos consecutivos de la Premier League con Chelsea y Wolverhampton Wanderers.

Los Foxes no han ganado realmente en la liga desde que vencieron al West Ham United 4-1 el 22 de enero, mientras que han salido victoriosos en solo uno de sus últimos ocho juegos con Man City, sufriendo siete derrotas en el proceso.

De hecho, el equipo de Pep Guardiola registró una victoria de 3-1 en el juego inverso en el Estadio Etihad en diciembre, pero Leicester se quedó sin ganadores 2-1 cuando cerraron los cuernos por última vez en el King Power Stadium en diciembre de 2018.

Leicester seguirá este juego con un viaje al sótano de la liga Norwich City el 28 de febrero antes de dar la bienvenida a Birmingham City en la Copa FA el 4 de marzo. El equipo de Rodgers es ciertamente capaz de ganar la mayor competencia de copa de Inglaterra esta temporada, y será fascinante ver cómo se desempeñan en las últimas etapas del torneo.

Colocar a Man City en el segundo lugar representaría una campaña maravillosa para Leicester, y ciertamente serán los más frescos de los dos equipos teniendo en cuenta que los campeones reinantes jugaron el miércoles por la noche.

De hecho, después de haber visto pospuesto su choque con West Ham a principios de este mes debido al mal tiempo, el encuentro fue reprogramado para el miércoles. Fue la primera vez que los Citizens salieron al campo desde que se revelaron las noticias de su suspensión de la Champions League por dos años.

Manchester City vs Leicester City EN VIVO probables alineaciones

Leicester: Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Chilwell; Pérez, Tielemans, Praet, Maddison, Barnes; Vardy.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; Gundogan, De Bruyne, Rodri; Mahrez, Aguero, Bernardo.

Manchester City vs Leicester City EN VIVO ESPN 2

Partido del Manchester City vs Leicester City se transmite por la señal de ESPN 2.

ESPN 2 ONLINE

ESPN 2 transmite los partidos del fútbol inglés.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Leicester City?

Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas en Ciudad de México

Estados Unidos: 15:00 horas en Washington D. C.

España: 21:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas en Brasilia

Colombia: 15:00 horas

Chile: 17:00 horas en Santiago

Ecuador: 15:00 horas en Quito

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05:00 horas del lunes 10 de febrero

Nueva Zelanda: 08:00 horas en Wellington del lunes 10 de febrero

Sudáfrica: 22:00 horas

Manchester City vs Leicester City EN VIVO | Canales de transmisión

Perú: ESPN 2

España: Movistar LaLiga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga y Mitele Plus

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: ESPN 2

Brasil: ESPN Brasil y Watch ESPN Brasil

Colombia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Barbados: SportsMax 2, SportsMax App y ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Alemania: DAZN y TeleClub Sport Live

Italia: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y Fanatiz USA

Japón: WOWOW y DAZN

Austria: DAZN

Costa Rica: Sky HD

Croacia: Sportklub 1 Croatia

República Checa: Digi Sport 2 y DIGI GO

República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App y Sky HD

El Salvador: Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Nigeria: SL4G, SuperSport 7 Africa, DStv Now, Canal+ Sport 2 Afrique

Noruega: TV2 Sumo, TV2 Sport Premium y Strive Sport

Internet: ¿Dónde VER EN VIVO Y EN DIRECTO el Manchester City vs Leicester City por La Liga?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Leicester City EN VIVO, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde ver el Manchester City vs Leicester City ?

Ver Manchester City-Leicester City por ESPN 2