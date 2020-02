Napoli apenas igualó 1-1 ante Barcelona por Champions League

Fue el duelo que se esperaba: uno muy táctico. Gennaro Gattusso, DT del Napoli, ya lo había anticipado: no había que dejar jugar al Barcelona y mucho menos conceder espacio a Lionel Messi, y así fue. La pelota fue de la visita, pero el guión fue el que impuso el local.

Ahora bien, al Napoli le costaba mucho desplegarse a la contra o en transición, pero la presión del Barcelona tampoco fue la correcta y un desajuste devino en el primer gol del encuentro.

Los tres del mediocampo no apretaron, Zielinski apareció entre líneas, Piqué salió a apretar, se equivocó Firpo y el polaco enfiló hacia el arco contrario, soltó el pase preciso para Dries Mertens y el belga definió con un precioso remate al segundo palo.

El Napoli acabó mejor la primera parte, pero los problemas se le acumularon a la vuelta del descanso. Sergio Busquets lesionó a Mertens, Quique Setién le dio la oportunidad a Arthur y Barcelona halló el camino hacia el empate gracias al buen toque y paciencia de sus jugadores.

Messi, Vidal y Busquets triangularon en 3/4, Semedo picó al espacio, el español soltó el pase preciso y el portugués habilitó a Antoine Griezmann para que defina a placer en el área.

El Barcelona fue creciendo con el correr de los minutos, el Napoli dejaba espacios que permitían a su rival progresar en transición, pero la defensa rival siempre salvó el incendio en el momento oportuno.

El partido exigía cambios y Gattusso no fue ajeno a lo que necesitaba su equipo: adentro Allan y Politano. Napoli se acercó al gol del triunfo, pero Ter Stegen le negó un gol a Callejón y luego Insigne no supo resolver en el área.

Los minutos finales fueron fatales para el Barcelona. Arturo Vidal cometió una falta innecesaria contra Mario Rui y luego se enfrascó en una discusión con su rival que le valió la segunda amarilla. Gerard Piqué fue a disputar un balón y se terminó torciendo el tobillo. El tiempo no alcanzó para más, pero Quique Setién ya tiene un dolor de cabeza para afrontar la vuelta del próximo 18 en el Camp Nou.

90'+3' Cambio en Barcelona: entra Lenglet, sale Piqué.

90'+1' Piqué se tiende en el campo luego de doblarse el tobillo luego de una disputa aérea.

90' Cinco minutos de adición.

89' Expulsado Vidal por reclamar. Amarilla para Mario Rui (Napoli) por la discusión con el chileno.

88' Amarilla para Vidal (Barcelona) por una entrada a destiempo contra Mario Rui.

87' Cambio en Barcelona: entra Ansu Fati, sale Griezmann.

86' ¡Ocasión fallada! Balón largo para Messi, el argentino controla ante que el balón se vaya fuera del campo, suelta el pase hacia atrás para Arthur, pero el brasileño no logra definir bien desde la frontal del área.

84' ¡Se la pierde Napoli! Zielinski habilita a a Insigne en el área, el italiano se perfila, busca la comba para ponerla en el otro palo, pero se le va muy desviado.

82' Amarilla para Griezmann (Barcelona) por una falta táctica contra Insigne.

79' Cambio en Napoli: entra Allan, sale Diego Demme.

77' Messi conduce, las líneas de Napoli retroceden, el argentino intenta filtrar un pase, pero no lo logra y luego Mario Rui revienta el balón.

75' Centro cerrado de Messi, Umtiti carga contra Ospina y finalmente todo acaba en saque de arco.

73' Cambio en Napoli: entra Politano, sale Callejón.

71' Barcelona se despliega bien en transición gracias a la conducción de Arthur, pero De Jong no logra sacar un buen pase para Griezmann en la frontal.

69' Dominio del Barcelona ante un Napoli que se defiende en bloque bajo, cerrando espacios para que no suceda como en la jugada del empate.

67' Amarilla para Messi (Barcelona) por la jugada con Ospina.

66' Ingresan los cuerpos médicos de cada club. Ospina está siendo atendido con mayor atención debido a sufrir un suelazo en el pecho.

64' Jugadón de Messi en la frontal del área, el argentino se saca a un rival y habilita a Vidal, el chileno busca nuevamente a Messi, pero el argentino y Ospina sufren un durísimo choque.

62' ¡Atajadón de Ter Stegen! Milik habilita a Callejón en el área, el español hace un toque de más y permite que el alemán achique y le niegue el gol del 2-1.

60' ¡Ocasión del Napoli! Insigne arranca por izquierda, supera a Piqué, ingresa al área, pero su disparo lo ataja Ter Stegen.

57' Magnífico pase filtrado de Busquets, Semedo rompe al espacio y suelta el pase preciso para que Antoine Griezmann defina de derecha en el área.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

55' Cambio en Barcelona: entra Arthur, sale Rakitic.

53' Cambio en Napoli: entra Milik, sale Mertens.

52' Se lesiona Mertens y no va a continuar en el partido.

49' Amarilla para Busquets (Barcelona).

47' Falta de Firpo contra Di Lorenzo cuando el lateral de Napoli ya lo había superado.

46' Arranca la segunda parte sin cambio en Barcelona ni Napoli.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

45' Pase filtrado de Messi para Vidal, pero el pase se le va muy largo.

42' ¡UFFFFFFFF! ¡Se la pierde Manolas! Centro pasado para Callejón, el español saca el centro al área chica, el defensa griego pone el pie, pero su remate se va apenas desviado.

41' Presión alta del Napoli para incomodar la salida del Barcelona, Busquets hace retención ante Mario Rui y el árbitro cobra la falta.

38' Semedo intenta escaparse por banda derecha, pero Mario Rui se barre bien para impedir que el portugués lo supere y saque el centro.

33' Rakitic se impone a Mario Rui por banda derecha, el crotata intenta un centro, pero el balón se desvía y Ospina atrapa sin problemas.

29' Pase filtrado para Zielinski, Firpo no logra desviar, y el polaco conduce en la contra, la defensa del Barza se desorganiza y suelta el pase hacia el otro lado, Dries Mertens controla y coloca el balón pegado al palo izquierdo. Ter Stegen se queda sin reacción.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!

26' ¡Se la pierde Barcelona! Messi lidera una contra, tiene a Griezmann por izquierda, pero se demora en la decisión y Manolas achica y le corta la línea de pase.

25' Amarilla perdonada para Busquets (Barcelona) por dura falta contra Demme.

23' Sigue el Napoli sin poder desplegarse, Insigne le pide a sus compañeros a que presionen a la línea rival en busca del error.

18' Rakitic se anima desde fuera del área, pero su disparo se estrella en la humanidad de un rival.

16' ¡La que acaba de perderse Napoli! Balón largo de Ruíz para Callejón, el extremo la quiere cruzar al otro palo para el disparo de Mertens, pero el balón se desvía en Firpo y atrapa Ter Stegen.

15' Gran anticipación de Manolas cuando el Barcelona había recuperado el balón y Griezmann aspiraba a escaparse por el carril central.

13' Napoli cierra espacios, pero le está costando desplegarse a la contra o en transición. Está muy atrás.

9' ¡Ocasión del Napoli! Insigne habilita al espacio a Mertens, el belga se quita a Piqué y apuesta por el disparo, pero su remate llega muy débil hacia la posición de Ter Stegen.

8' ¡Intento del Barcelona! Error en salida del Napoli, Messi se junta con Frenkie de Jong, el argentino apuesta por el disparo pero su remate se va alto.

6' Barcelona vuelca su ataque principalmente por izquierda, pero Callejón está bien atento para no dejar maniobrar a Júnior Firpo.

4' Napoli obliga a salir al Barcelona, pero el Napoli no está logrando ganar las divididas.

2' Dominio del Barcelona, pero Napoli bascula bien y no da opciones por dentro a su rival.

1' Arranca el partido en el San Paolo.

Formaciones confirmadas Barcelona vs Napoli

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; De Jong, Busquets, Rakitic; Messi, Vidal, Griezmann.

Entrenador: Quique Setién.

Nuestro 11 para el #NapoliBarça 🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 25, 2020

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

Entrenador: Gennaro Gattuso.

Barcelona vs Napolí

Barcelona está en Italia con la sombra de la eliminación ante la Roma (3-0) en el 2018, repitiendo la historia frente a Liverpool (4-0) el 2019. Ante ello, Quique Setién ya tiene el once que tendrá la obligación de sumar en Napoles.

Quique Setién lanzará el 4-4-2 al San Paolo con Busquets, Vidal y De Jong en la volante. Dejando en la zona de definición a Lionel Messi y Griezmann. Esta vez, Umtiti se quedará en la banca y Lenglet ocupará su lugar.

En la parte ofensiva, quedarán Arthur y Ansu Fati. Los llamados a solucionar si las cosas se complican en el estadio de San Paolo.

Napoli van con todo ante Barcelona

Mientras que Napoli no podrá contar con el defensa senegalés Kalidou Koulibaly y el delantero español Fernando Llorente. Koulibaly realizó algunos trabajos pero no pudo recuperarse de los problemas musculares, decidiendo el DT, Gennaro Gattuso, dejarlo sin acción en la Champions League.

Todo hace indicar que Gatusso apostará por el tridente ofensivo; Lorenzo Insigne, el español José Callejón y el belga Dries Mertens.





Lista de viajeros del Barcelona

1. ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

8. Arthur

10. Cabra

13. Neto

15. Lenglet

17. Griezmann

19. Braithwaite*

21. F. de Jong

22. Vidal

23. Umtiti

24. Junior

26. Iñaki Peña

28. Riqui Puig

30. Collado

31. Ansu Fati

33. R. Araujo

39. Akieme

Formaciones probables Barcelona vs Napolí

XI Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme (o Allan), Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne. DT: Gennaro Gattuso.

XI Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Busquets, De Jong, Rakitic; Griezmann, Messi, Vidal (o Ansu Fati). DT: Quique Setién.

Barcelona vs Napoli EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Barcelona vs Napoli, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

