Ronald Koeman: “Sí, el Barça habló conmigo, pero dije que no porque estoy con Holanda”

Barcelona atraviesa uno de los peores momentos en la temporada luego de caer ante Real Madrid por 2-0 en una nueva edición del clásico del fútbol español. Lionel Messi y compañía no dejaron una buena impresión en el último encuentro lo que generó que pierdan la punta de LaLiga Santander.

Este mal momento es arrastrado desde hace varias semanas atrás lo que generó la salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica de Barcelona. Quique Setién llegó para asumir el buzo de entrenador del cuadro blaugrana, aunque con poco éxito.

Sin embargo, Setién no fue el único entrenador que fueron a buscar para reemplazar a Valverde, sino también que Ronald Koeman fue buscado por la directiva del Barza para llegar como entrenador del equipo.

Esto lo confirmó el propio estratega holandés durante el sorteo de este martes de la Liga de Naciones de Europa realizado en Ámsterdam. "Sí, me llamaron semanas atrás, pero dije que no al Barcelona porque estaba con la selección y no era el momento", explicó Koeman.

Como se recuerda, Ronald Koeman vistió la camiseta de Barcelona en los años 90 y de inmediato se ganó el corazón de todos los hinchas culés, pues el holandés convirtió el tanto que le dio su primera Copa de Europa al cuadro blaugrana en aquella victoria por 1-0 a la Sampdoria.