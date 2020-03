Milan donó dinero para combatir el Coronavirus en Italia

La epidemia del Coronavirus viene afectando fuertemente a Europa y en especial a Italia, por tal motivo la Serie A se suspendió hasta abril y el gobierno italiano decidió declarar en cuarentena a todo el país. Ante tal hecho, instituciones relacionados al fútbol empezaron a moverse en pro de la necesidad.

Así, el Milan, que no la venía pasando bien en el presente Calcio -marchaba en la sétima casilla, a 27 puntos del líder Juventus-, anunció que apoyará económicamente a la región de Lombardía, de donde es el club 'rossonero', en la búsqueda de controlar esta enfermedad.

"AC Milan y la Fundación de Milán han decidido donar € 250,000 a AREU (Regional Emergency Emergency Company), la agencia comprometida a lidiar con emergencias de salud en la región de Lombardía. La donación apoyará los esfuerzos de AREU para proporcionar toda la asistencia necesaria a los afectados por el virus Covid-19", reza al inicio el comunicado del Milan.

"El club, ya antes de que el juego contra Génova se jugara a puertas cerradas siguiendo las disposiciones gubernamentales para la contención del virus, había decidido reembolsar a todos los fanáticos, tanto a los que poseían el boleto individual como a los titulares de boletos de temporada", se expresa en otro momento.

En la última jornada del Calcio, el Milan cayó en calidad de local 2-1 ante el Genoa. El descuento lo hizo Zlatan Ibrahimovic, quien ya suma 3 anotaciones en el certamen y 4 en la temporada.

#ACMilan makes donation in support of Covid-19 emergency support effort. Read the full statement: https://t.co/qzwUBSaYJr



Il Club comunica di aver deciso di effettuare una donazione a supporto dell'emergenza Covid-19. Leggi il comunicato: https://t.co/wtdpJmhXay pic.twitter.com/huJzIqRDlU