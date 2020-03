André Carrillo no para: delantero se ejercita en casa durante cuarentena por el coronavirus [VIDEO]

André Carrillo continúa en actividad. El delantero de la selección peruana publicó unos videos en su cuenta de Instagram para mostrar su rutina de entrenamientos que realiza mientras dura la suspensión de la Liga Profesional Saudí por el coronavirus.

El futbolista reveló cómo se mantiene en forma con ayuda de un entrenador personal, tal como lo vienen haciendo cientos de jugadores en todo el mundo luego que el fútbol se haya paralizado por la pandemia.

"El trabajo no para", fue el mensaje que escribió André Carrillo en su cuenta de Instagram. El peruano juega en el Al-Hilal desde la temporada 2018.

(edited)

Por el coronavirus, las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 han quedado suspendidas oficialmente, después de un comunicado emitido por la FIFA.

La 'culebra' lleva anotados tres goles en la ProLeague de Arabia Saudita y es una de las piezas claves en su equipo. Sin embargo, en una reciente entrevista reconoció que Gareca no quería verlo jugando en tierras saudíes.

“En un principio el entrenador me comentó que si continuaba aquí no iba a ser tomado en cuenta para la selección. Mi respuesta fue clara, que yo estaba feliz aquí, que quería continuar aquí, que mi familia estaba contenta y yo estaba jugando, que la liga era muy competitiva y a lo mejor él no la conocía muy de cerca", manifestó el jugador de 28 años.