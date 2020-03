FIFA plantea cambiar el periodo de fichajes que iría de julio a enero

Las últimas semanas el fútbol internacional ha sufrido un verdadero golpe y no solo al tema económico, pues no tienen mayores ingresos en taquilla debido a que las Ligas o torneos (Champions, Juegos Olímpicos Tokio 2020, Eurocopa, Copa América, etc, están suspendidas en todo el mundo.

Y, según informa la prensa internacional como The Telegraph, la FIFA, mediante Gianni Infantino, planteará o las federaciones respectivas implementar una ventana de fichajes. Este mercado de traspasos, en caso de Europa, ya no sería solo dos veces al años, sino que correría desde julio hasta enero.

Lo que se busca con esta medida es que los clubes puedan fichar con total tranquilidad y no esperar hasta final de temporada para hacer. FIFA pretende incentivar el mercado de fichajes ante un panorama muy duro que vive el fútbol en las últimas semanas, pues no hay torneos en todo el mundo.

Los clubes están a la expectativa del reinicio de sus respectivas en Ligas. En este caso en Europa, continente que ha sido el mayor afectado debido al coronavirus, pues esta pandemia se cobró miles de vidas al rededor de todo el mundo y las federaciones se han visto obligadas a parar el fútbol para evitar mas contagiados.

Como se sabe, en caso de la Champions League y la Europa League, la UEFA anunció la suspensión – además de algunos partidos de octavos de final – de las finales que programada sus finales para el 30 y 27 de mayo respectivamente y ahora podría darse esos mismos días, pero ya en junio, meses en que habitualmente los jugadores se encuentran vacacionando.