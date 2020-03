Pedro Aquino: "Me parece extraño que en México no están tomando con la seriedad del caso al coronavirus"

Pedro Aquino es uno de los jugadores peruanos que se han visto afectados por la paralización de la Liga MX para prevenir el brote de coronavirus en México. El jugador de la Selección Peruana habló con Líbero sobre la situación que viven allá.



Sus entrenamientos los realiza en casa ante las medidas adoptadas en México, aunque destaca que estas son muy flexibles y que no se toman con la seriedad del caso.



"Me parece muy extraño que no están tomando con la seriedad del caso acá. Han parado el fútbol, pero los obreros y otros trabajadores siguen con sus labores . El presidente no está tomando las precauciones del caso, están muy confiados de que no va a pasar nada" señaló inicialmente.



Luego de ello, vaticinó que, de no haber un cambio en la postura del Gobierno frente a esta situación, "se va a poner muy complicado después".



Algunos de los problemas que vive en el día a día

Tras ello, expresó su inquietud por cómo están sucediendo las cosas en Perú y cómo avanza el COVID-19, detallando que está junto a su familia en México.

"Preocupado por la situación que está pasando en Perú, está muy complicado. Ya 580 infectados es muchísimo", indicó.

Luego de ello, detalló que extraña "no estar en continuo entrenamiento con el grupo", aunque se las ingenia para no descuidar la parte física desde casa.

"De hecho que sí, es un mal que ha venido. No se puede hacer nada contra eso. Es una lástima no poder estar viendo fútbol, no verlo el fin de semana que es lo más bonito", sentenció.