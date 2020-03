Pablo Aimar: "Los médicos son los importantes, no los jugadores ni los periodistas"

A Pablo Aimar se le caracteriza por hablar poco, sin embargo cuando lo hace siempre dice cosas interesantes y este fue el momento. Sí, en épocas de cuarentena por la expansión del Coronavirus, el actual director técnico de la Selección Argentina sub 17 se mostró preocupado por el Covid-19.

"Los médicos, los enfermeros, la gente de la salud, son importantes, y no los jugadores o los periodistas", señaló Pablo Aimar, en diálogo con el programa River Monumental.

"Vivo sólo, pero está la tecnología que nos ayuda, hablo todos los días con mis hijos, no puedo pasar un día sin hablar con ellos, con la familia, con amigos, nos toca pasar por esta situación a todos y hay que estar tranquilos", agregó Pablo Aimar de 40 años.

En otro momento, el "Payasito" reveló su gusto por ejercer la dirección técnica (en la actualidad dirige a la selección argentina sub 17).

"Con Jorge Jesús (actual DT de Flamengo) en Benfica y Marcelo Gallardo​ en River en mis últimos seis meses como jugador, empezó a gustarme el tema de dirigir y si bien no me dediqué enseguida, cuando surgió la posibilidad de trabajar con los juveniles acepté porque es donde me siento más cómodo, viendo crecer a los chicos", sentenció Pablo Aimar.

DATO: Pablo Aimar nació en Río Cuarto (Córdoba) e inició su carrera en River Plate y luego emigró a Europa para jugar en Valencia y Zaragoza, en España. También defendió la camiseta de Benfica en Portugal, y posteriormente cambió de continente para fichar por el Johor Darul Takzim, de Malasia.