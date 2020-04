Club de la Premier League anuncia que se quedará sin dinero ante suspensión por COVID-19

El COVID-19 no solo afecta a la salud de las personas, sino también la economía mundial, pues la gran parte de las actividades se vieron suspendidas como medida de prevención ante esta enfermedad. El fútbol no fue indiferente y también paro, como la Premier League.

La competencia en el torneo de Inglaterra se detuvo, paralizando también los ingresos que recibían los clubes, por ahora sin saber hasta cuando. Tanto gigantes como pequeños son afectados, pero son estos últimos los que más sienten el golpe, como el Burnley.

Este equipo inglés se caracteriza por ser ‘justo’ en todo ámbito. No gastan mucho en fichajes, muestran un estilo de juego poco atractivo, pero suficiente para quedarse en la Premier League y sus gastos son bien organizados, de acuerdo a las ganancias.

Un equilibrado sistema económico que ha sido fiable hasta ahora, pero que ahora mete al Burnley en una posible crisis. Mike Garlick, presidente del club, reveló a Sky Sports que las finanzas son un tema preocupante y que en agosto podrían quedarse sin dinero.

“El hecho es que si no terminamos la temporada y no hay un comienzo claro para la próxima temporada, como club nos quedaremos sin dinero en agosto”, expresó el mandamás. Y es que, en un comunicado, el club informó que 5 millones de euros ya no ingresarán al club por partidos de local ante la cancelación del torneo.

Si bien existe la posibilidad de que la Premier League siga en marcha, desde la parte médica propondrían hacerlo a puertas cerradas. Será una pérdida en cualquiera de las dos posturas. No obstante, la FA (Asociación Fútbol Inglés), también con la UEFA, pretenden que los torneos acaben.

Otra de las preocupaciones es que dejarían de recibir 45 millones de euros más por derechos televisivos. Burnley, al igual que todos los equipos de la Premier League, tienen como principal fuente de ingreso a la tv. El COVID-19 podría quebrar a clubes en el mundo.