Barcelona: Martin Braithwaite decidió cambiar de look y lo comparan con Ronaldo [VIDEO]

El coronavirus en España hizo que todas las actividades queden congeladas, pues los ciudadanos tenían que adoptar el aislamiento social obligatorio. El Barcelona también adoptó esta medida con sus jugadores y trabajadores, que pasaron a tener gran tiempo libre.

No obstante, Lionel Messi y compañía realizan algunos trabajos físicos durante sus días de confinamiento para tratar de no perder la forma. Además de ello, se divierten con otras tareas y Martin Braithwaite ganó protagonismo al cambiarse de look.

En días previos, muchos jugadores se raparon solos ante la ausencia de estéticas y el flamante refuerzo del Barcelona parece haber hecho lo mismo. No pareció tan raro ver a Martin Braithwaite rapado, pero lo sorpresivo fue verlo con una mecha adelante.

La parte superior a su frente quedó con el cabello más largo, lo que rememoró entre sus seguidores al mítico peinado de Ronaldo en el mundial 2002. Las comparaciones no se hicieron esperar, pues si bien no lo confirmó, el parecido era evidente.

Gran parte de los seguidores del delantero de 28 años, y también del Barcelona, alabaron su nuevo peinado. Incluso, algunos se animaron a editar la fotografía del rostro de Martin Braithwaite y la unieron con el cuerpo del brasileño Ronaldo. Divertido momento.

Su llegada antes de para de LaLiga por el coronavirus hizo que pueda mostrar sus habilidades, aunque en esos tres encuentros todavía no logró anotar. Martin Braithwaite buscará que no solo lo comparen con el histórico delantero por su peinado, sino también por goles.