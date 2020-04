Antonio Cassano cuestionó el fichaje de Joao Félix al Atlético: "Tiene a Jorge Méndes de representante"

Antonio Cassano siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y esta vez el portugués Joao Félix no se salvó. El italiano arremetió también contra el agente Jorge Mendes.

"Más de 120 millones para un chico que ha hecho una buena temporada en el Benfica quizás sean demasiados, pero tiene a Jorge Mendes como representante y algunas cosas pueden marcar la diferencia", dijo Cassano en un directo en Instagram.

De esta manera Antonio Cassano cuestionó las negociaciones del Atlético de Madrid, Benfica (exclub de Joao Félix) y el representante Jorge Mendes.

Asimismo, el exjugador del Real Madrid nombró a futbolistas que sí merecen valor millones de euros en el mercado de Europa.

"Los talentos que me gustan son Gnabry del Bayern Múnich, Christian Pulisic del Chelsea, Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, y Leroy Sané, que antes de romperse una rodilla era increíble. Hace dos meses dije que otro fenómeno es Mason Mount del Chelsea, y luego también lo dijo Messi. Si lo dice Messi tendré razón, ¿no?", afirmó Antonio Cassano.

Finalmente, el exdelantero italiano reveló que Juan Román Riquelme fue el que más le impactó. "El número 10 que más me gustó fue Riquelme. Me despertaba por la noche para verle jugar. Era fantástico. Guió él solo al Villarreal hacia las semifinales de la Liga de Campeones y en el Barcelona no le fue bien solo porque tuvo a Van Gaal, que de vez en cuando hacía cosas raras, le colocaba en la banda izquierda. ¿Cómo puedes pedir ese trabajo a Riquelme?", concluyó.