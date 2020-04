En Francia afirman que "para Mané es el Real Madrid o nada"

El nombre de Sadio Mané ha estado siendo vinculado con el Real Madrid durante las últimas dos temporadas, aunque nunca se llegó a algo concreto.

Sin embargo, la revista francesa “France Football” informa que “para Sadio Mané es el Real Madrid o nada” en su última publicación.

Siguiendo con la información del citado medio, Sadio Mané estaba ilusionado con lograr el Balón de Oro luego de una campaña casi de ensueño con Liverpool, pero finalmente terminó quedando en cuarto lugar detrás de Cristiano Ronaldo, Van Dijk y Lionel Messi. En conclusión, siente que no tuvo el apoyo necesario.

Su compañero de selección, Keita Baldé, habló de un posible futuro en Real Madrid para el diario "AS" de España. “Depende de muchas cosas. No sé cuál es su decisión. De aquí a un año o dos años a lo mejor querrá cambiar y no creo que quiera estar ahí toda la vida. Es un chico listo y sabe lo que le conviene y lo que tiene que hacer”, respondió.

Cabe mencionar que Sadio Mané tiene contrato con Liverpool hasta 2023 y pensar ahora en una salida de Anfield Road se torna más que complicado ya que la operación superaría los 100 millones de euros, cantidad que hoy en día no es asumible para Real Madrid debido a la crisis económica que desató el coronavirus.

“El Liverpool no es un club vendedor, pero en caso de negociación, la valoración actual del jugador se estima en alrededor de 150 millones de euros”, agrega “France Football”.

EL DATO

Sadio Mané suma 18 goles y 12 asistencias en la actual campaña con el Liverpool.