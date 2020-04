Gareth Bale donó medio millón de libras a hospital galés que lucha contra el coronavirus

Gareth Bale también juega el partido contra el coronavirus. En un importante acto de solidaridad, el extremo del Real Madrid realizó una importante donación para su natal Gales.

El 'Expreso' entregó 500 mil libras esterlinas (unos 615 mil dólares) al Hospital Universitario de Gales, el nosocomio donde nació hace 30 años y está ubicado en Cardiff.

"Quiero darle las gracias a todos en el NHS (el servicio de sanidad británico) que están sacrificándose para combatir esta pandemia de coronavirus. El Hospital Universitario de Gales ocupa un lugar especial en mi corazón, porque es donde nací y ha dado un gran apoyo a mis amigos, mi familia y a toda la comunidad. Yo y mi familia queremos mostraros nuestro apoyo. Sigan con el buen trabajo, lo están haciendo genial. Muchas gracias", dijo el futbolista 'merengue' en un video.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

