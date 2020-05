Jugador paraguayo se ‘recursea’ vendiendo empanadas ante falta de pagos

Sudamérica y el mundo vive una dura crisis sanitaria a causa de la COVID-19 que ha obligado a todos los países de la región a tomar medidas extremas para frenar el brote. Por ejemplo, en Paraguay la Asociación de aquel país decidió suspender el torneo hasta nuevo aviso para evitar el contagio de sus jugadores y trabajadores de los clubes participantes.

Esto ha generado un duro golpe económico en las arcas de los equipos que no perciben ingresos desde el inicio de la suspensión. Sin embargo, este problema se agrava en clubes como General Díaz que ya venía incumpliendo los salarios a sus jugadores desde el mes de enero.

Por ello, uno de sus integrantes como lo es Marcos Gamarra no tuvo otra opción que comenzar a vender empanadas y hamburguesas de milanesa para poder conseguir dinero ante la falta de pagos. El lateral de 31 ofrece dichos productos utilizando el WiFi del vecino ya que su línea telefónica fue cortada al no poder pagar el recibo mensual.

“Ya no sé qué hacer. Se me cortó la línea telefónica para hacer llamadas, estoy usando el WiFi del vecino para ofrecer empanadas en mi estado de WhatsApp, mi hermano me ayuda a realizar las entregas a domicilio. El club nos abandonó, teníamos que cobrar hace dos semanas”, señaló Gamarra casi entre lágrimas para un medio local.

Además, Marcos también tuvo que ser operado de apendicitis sufriendo complicaciones desde de la intervención: “Me operaron hace 22 días atrás en el Hospital Regional de Luque y tuve mala suerte, la herida se infectó y hasta ahora estoy con reposo en casa. Tuve que deber en una farmacia por los insumos, que hasta ahora no estoy pudiendo pagar”.

Sin embargo, la noticia de que Conmebol entregará dinero a los equipos de Sudamérica por esta crisis se convirtió en una luz de esperanza para Gamarra que espera que él y sus compañeros puedan recibir alguna parte de sus salarios: “Estamos todos pendientes para salir si vamos a poder percibir eso”.