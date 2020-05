¿Miguel Araujo al Ajax? Esto mencionó Sergio Peña [FOTO]

Muchos futbolistas nacionales están dando la hora en redes sociales. Algunos de ellos son Sergio Peña y Miguel Araujo, quienes se encuentran pasando la cuarentena en Holanda ya que militan en el Emmen de la Eredivisie.

Si bien la liga de aquel país ha cancelado los ascensos, descensos y dejado en claro que no habrá campeón, los futbolistas que militan allí sí pueden ir a entrenar respetando y acatando las medidas de salud por la pandemia del coronavirus.

Al respecto, Sergio Peña no dudó en compartir en sus estados de Instagram sobre el nuevo look de Miguel Araujo. Y es que el volante le cortó el cabello al central y no dudó en compartirlo en redes sociales.

Luego, el exjugador de Talleres también realizó un en vivo para que varios de sus seguidores puedan seguirlo y conocer un poco más de él. Sin embargo, en un pasaje del enlace, Peña se metió a los comentarios y se mandó con todo.

“Miguel, cuéntale a la gente que te vas al Ajax”, fue lo que puso Sergio Peña. Rápidamente los usuarios comenzaron a preguntarle sobre su futuro, aunque todo se trataría de una broma por parte del exfutbolista del Granada.

Cabe mencionar que Miguel Araujo llegó al Emmen el año pasado y tras sus buenas actuaciones en donde incluso ha marcado un gol, el propio cuadro holandés decidió extender el vínculo hasta el verano europeo de 2022.