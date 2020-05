Miguel Trauco sobre su paso por Flamengo: "No me daban oportunidades por no ser brasilero"

Miguel Trauco llegó a Flamengo con la ilusión de ganarse un lugar en el cuadro brasileño. Su compromiso y entrega le permitió tener un buen comienzo, donde empezó de titular e incluso anotó goles. Lastimosamente la regularidad no fue permanente y por diversos lugares perdió el titularato.

Los esfuerzos que realizaba no era suficiente. Miguel estaba rezagado en la banca de suplentes, no sumaba minutos y era cuestionado por los fanáticos de Flamengo. En una entrevista vía instagram de la Selección Peruana, Trauco contó detalles de su paso por el 'Mengao'.

"Creo que por no ser brasilero no me daban oportunidades. Recuerdo que cuando entraba yo hacía uno o dos pases de gol, pero al siguiente partido estaba en la banca de nuevo", expresó el futbolista de Saint Étienne.

El exjuagdor de Universitario lamentó que no pudo gozar la confianza de su entrenador y siempre fue cuestionado por su rendimiento."No me daban continuidad, siempre se fijaron más en mis errores y no en lo que yo podía brindarle al equipo".

Miguel Trauco llegó a Flamengo en el 2017 y disputó 53 partidos. Esa fue su mejor temporada con el cuadro brasileño. En el 2018 no pudo consolidar su nivel y jugó 10 partidos. En el 2019 solo participó en 12 duelos.