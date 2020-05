Bayern Munich ganó 2-0 a Union Berlin por Jornada 26 de Bundesliga| RESUMEN Y GOLES

Bayern Munich sigue manteniendo la hegemonía en la Bundesliga y al parecer, el ritmo futbolístico no se vio mermado por la para del coronavirus. Unión Berlín pagó los platos rotos en su propia casa donde la mayoría de clubes grandes de Alemania, sumaron victorias.

Robert Lewandowski y Pavard festejaron los goles del Bayern Munich en cada minuto final de los dos tiempos. Claro, las celebraciones fueron alejadas como manda el protocolo de seguridad sanitaria por el COVID-19.

Desde el punto de penal y un certero cabezazo, fueron las llaves para que el Bayern Múnich siga como el único puntero de la Bundesliga. Ayer, había ganado el Borussia Dortmund y le metió presión al cuadro "bávaro".

Unión Berlín no fue rival para el Bayern que en todo momento controló al "benjamín" de la Bundesliga, dejándolo en la mitad de tabla del torneo alemán.

Bayern Múnich vs Unión Berlín EN VIVO minuto a minuto

HOY domingo 17 de mayo se juega el partido por la Jornada 26 de la Bundesliga. El partido se jugará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Stadion An der Alten Försterei.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido. Unión Berlín 0-2 Bayern Múnich.

¡Uff!

89' Despierta Berlín; Kroos remató y ataja Neuer. Unión Berlín 0-2 Bayern Múnich.

¡GOOOL!

80' Pavard de cabeza anota el segundo bávaro.

75' centro de Coman y Gnabry no llega. Asusta Bayer.

71' Avanza Bayern: Davies centra pero no llega Müller.

48' Bayern toca la puerta: Goretzka sacó un potente remate.

Ya se juega el segundo tiempo.

PRIMER TIEMPO

Final del primer tiempo en el Stadion An der Alten Försterei.

¡GOOOOL!

40' Lewandowski anota desde las pena máxima.

18' Bayern: VAR le anula un gol a Müller por fuera de juego.

12' Amarilla para Berlin: Lenz vio la tarjeta por falta sobre Pavard .

7' Ujah remató un casi anota para Berlín. Se salvó Bayern.

Ya se juega Unión Berlín vs Bayern Múnich por la Bundesliga.

En minutos arranca el partido entre Unión Berlín vs Bayern Múnich por la Bundesliga.

Bayern Múnich vs Unión Berlín EN VIVO alineaciones confirmadas

Unión Berlín: R. Gikiewicz; N. Subotić, F. Hübner, C. Trimmel, C. Lenz, K. Schlotterbeck, R. Andrich, G. Prömel, M. Bülter, A. Ujah, M. Ingvartsen

Entrenador: U. Fischer

Wie seltsam das hier heute ist 😕 Aber so starten wir um 18:00 Uhr gegen den @FCBayern.#FCUFCB #eisern #wartenaufunion pic.twitter.com/Wz4DkQVfO6 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 17, 2020

Bayern Múnich: Neuer: Pavard, Lewandowski, Boateng, Goretzka, Davies, Gnabry, Müller, Alaba, Kimmich

Entrenador: Flick

Bayern Múnich vs. Unión Berlín EN VIVO previo

El triunfo ya no es una necesidad, es una obligación. Borussia Dortmund aplastó al Schalke 04 y se puso a un punto del líder Bayern Múnich, que visita a un Unión Berlín que tiene en el reinicio de la Bundesliga la oportunidad de definir su objetivo final de la temporada.

El equipo de Urs Fischer es el duodécimo del campeonato alemán con 30 puntos, a 7 de la zona de relegación y a 9 de la zona de Europa League, por lo que un hipotético triunfo ante el vigente campeón significaría el empujón necesaria para seguir soñando con la competencia internacional.

Ahora bien, el Bayern Múnich se fue al receso con un invicto de 11 partidos y la paralización del fútbol le permitió recuperar a su jugador más decisivo: Robert Lewandowski, máximo goleador de la Bundesliga con 25 tantos.

En la otra cara de la moneda, Hansi Flick no podrá contar ni con Philippe Coutinho ni Corentin Tolisso se recuperan de sus lesiones en el tobillo mientras Niklas Süle todavía no está totalmente sano tras sufrir una rotura de los ligamentos de una rodilla en octubre pasado.

El receso tampoco ha sido benevolente con el Unión Berlín debido a que perderá por un par de fechas a Yunus Malli por COVID-19 mientras Sheraldo Becker será baja por lesión y Marvin Friedrich por suspensión.

Con bajas de ambos lados, Unión Berlín y Bayern Munich aspiran a ofrecer su mejor versión hasta donde el físico lo permita tal cual se ha visto en la reanudación de la Bundesliga.

Sin dos meses de competición, las piernas de los jugadores todavía no están listas y una prueba de ello fue el Borussia Dortmund vs Schalke 04 donde la calidad técnica de los primeros fue clave para la aplastante goleada por 4-0 en el Signal Iduna Park.

Bayern Munich vs Unión Berlín EN VIVO | Alineaciones probables

Bayern Munich: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Muller, Gnabry, Lewandoswki.

Unión Berlín: Gikiewicz; Subotic, Hubner, Schlotterbeck; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter; Andersson.

