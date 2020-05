LaLiga regresa: estos son los rivales del Barcelona y Real Madrid en el tramo final del torneo

El Gobierno de España autorizó esta mañana el regreso del torneo, en el marco de la reactivación de deportes profesionales y otras actividades económicas en el país ibérico, para alegría de millones de fanáticos en el mundo de la liga de las estrellas.

Barcelona, Real, Atlético Madrid, Sevilla y demás equipos españoles vuelven al ruedo el próximo 8 de junio con la fecha 28 que quedó pendiente antes de las suspensión del certamen hace dos meses.

Como se recuerda el torneo quedó inconcluso con un Barcelona en la cima apenas a dos unidades de su principal perseguidor, el clásico rival Real Madrid, por lo que ahora en las 11 fechas restantes tendrán que abatirse con un calendario más que complicado para ambos.

El equipo azulgrana tendrá que visitar al Mallorca en el regreso, mientras que Real Madrid hará su reaparición en casa recibiendo al modesto Eibar. En teoría, la primera chance de los blancos para intentar alcanzar al Barza en la punta.

No obstante, si en caso la lógica está de lado del fútbol y ambos sacan adelante sus partidos en esta fecha, otra oportunidad que tendría la 'Casa Blanca' para tentar la cima podría darse cuando Barcelona visite al Sevilla en el Sánchez-Pizjuan en la fecha 30, teniendo en cuenta que el cuadro andaluz quiere asegurar su clasificación a la Champions League y lo puede complicar.

Además Barcelona todavía tiene que recibir en el Camp Nou a otro de los históricos españoles como el Atlético Madrid en la jornada 33, a diferencia del Real que ya enfrentó a su clásico rival de la ciudad en las dos ruedas.

Asimismo, los de Zidane tienen entre sus partidos más complicados en este desenlace del campeonato el recibimiento al Valencia en la fecha 29 y al siempre complicado Villarreal en la penúltima fecha.

Cualquiera que fuera los resultados todo hace indicar que tendremos un tramo final del torneo español de película pues aún nada está dicho y como esto es fútbol cualquier cosa podría suceder.

LO QUE LE RESTA AL BARCELONA:

Fecha 28: Mallorca vs. Barcelona

Fecha 29: Barcelona vs. Leganés

Fecha 30: Sevilla vs. Barcelona

Fecha 31: Barcelona vs. Athletic Club

Fecha 32: Celta de Vigo vs. Barcelona

Fecha 33: Barcelona vs. Atlético Madrid

Fecha 34: Villarreal vs. Barcelona

Fecha 35: Barcelona vs. Espanyol

Fecha 36: Real Vallalodid vs. Barcelona

Fecha 37: Barcelona vs. Osasuna

Fecha 38: Alavés vs. Barcelona

LO QUE LE RESTA AL REAL MADRID:

Fecha 28: Real Madrid vs. Eibar

Fecha 29: Real Madrid vs. Valencia

Fecha 30: Real Sociedad vs. Real Madrid

Fecha 31: Real Madrid vs. Mallorca

Fecha 32: Espanyol vs. Real Madrid

Fecha 33: Real Madrid vs. Getafe

Fecha 34: Athletic Club vs. Real Madrid

Fecha 35: Real Madrid vs. Alavés

Fecha 36: Granada vs. Real Madrid

Fecha 37: Real Madrid vs. Villarreal

Fecha 38: Leganés vs. Real Madrid