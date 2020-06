Ver RAI Italia EN VIVO, Inter vs Napoli EN DIRECTO: a qué hora y cuándo juegan Coppa Italia con Lautaro

RAI Italia EN VIVO Inter vs Napoli vía Directv Sports | este sábado 13 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio San Paolo en el partido de vuelta en la semifinal de la Copa Italia. El encuentro también será transmitido por ESPN 2, Rai Italia y SporTV. Además puedes seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Daniele Doveri. El regreso del fútbol en Italia sigue con la segunda llave en la semifinal de la Copa Italia, que tendrá como protagonistas a Inter y Napoli. La ventaja es de los napolitano, que lograron la victoria por 1-0 como visitante con anotación de Fabián Ruiz.

Inter de Milán no llega como favorito a esta definición, pero bajo la dirección de Antonio Conte han tenido buenas actuaciones a lo largo de la temporada. No obstante, el recuerdo de los últimos juegos a nivel local no es favorable: cayeron 2-1 ante Lazio y 2-0 con Juventus en la Serie A.

Lautaro Martínez es la principal carta de gol del equipo, aunque en dos partidos de la Copa Italia no logró anotar. Tendrá la oportunidad de quitarse la espina ante el Napoli, rival al que ya le anotó por liga. El atacante argentino participó con un gol en la victoria 3-1 en condición de visitante.

En tanto, Napoli perdió ritmo a lo largo de la temporada y quedó relegado en la Serie A, aunque no quiere quedarse nuevamente con las manos vacías. El técnico Gennaro Gattuso pretende aprovechar la ventaja que lograron sus dirigidos y seguir con la racha positiva de 5 encuentros sin perder (4 victorias y 1 empate).

Formaciones probables del Inter vs Napoli

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. DT. G.Gattuso

Inter de Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martínez, Lukaku. DT. A.Conte

Guía de canales para el Inter vs Napoli en la Copa de Italia

Argentina: DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Rai Italia Sud America, DAZN

Canadá: Rai Italia Nord America, FloSports

Chile: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Tigo Sports Costa Rica, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Ecuador:DIRECTV Sports Ecuador, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Tigo Sports El Salvador

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: Tigo Sports Guatemala, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras: Tigo Sports Honduras, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Internacional: Bet365, YouTube

Italia: RAI Play, RAI Uno

México: ESPN2 Norte, Rai Italia Nord America, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Perú: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

Puerto Rico: Rai Italia Nord America, DIRECTV Sports Puerto Rico

España: DAZN

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: ESPN+, Rai Italia Nord America

Uruguay: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

¿A qué hora juegan Inter vs Napoli EN VIVO por la Copa Italia?

Perú: 2.00 p. m.

México (Centro): 2.00 p. m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 p. m.

México (Noroeste): 11.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p. m.

Estados Unidos (Texas): 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

España (Islas Canarias): 8.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Canadá: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Guatemala: 1.00 p. m.

Honduras: 1.00 p. m.

El Salvador: 1.00 p. m.

Puerto Rico: 3.00 p. m.

República Dominicana: 3.00 p. m.

Panamá: 2.00 p. m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 8.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Inter vs Napoli EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Inter vs Napoli, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Inter vs. Napoli? Guía TV

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

La Evolución De La Televisión. Mira Todo Nuestro Contenido Donde Quieras! Partidos, Series y Películas en un solo lugar, Ingresa Ahora! Acceso Multidispositivo. Sin Instalaciones. Ventajas: Sin Costo Adicional, Acceder Desde Todos Tus Dispositivos, Sin Instalaciones.

DirecTV Go

Disfruta Películas, Series y Canales En Vivo con DIRECTV GO. HBO Incluido por 2 Meses. Todo el contenido en Vivo y en HD disponible en todos tus dispositivos.

¿Cómo ver RAI Italia EN VIVO Inter vs Napoli?

Canales de RAI Italia vía satélite para ver Inter vs. Napoli.

DirecTV Argentina: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Perú: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

DirecTV Chile: Canal 766 (SD) y Canal 1766 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 437 (SD).

Movistar TV Chile: Canal 437 (SD).

InTV Argentina: Canal 557.

Cablevisión Uruguay: Canal 602.

Sky Sports México: Canal 281.

Sky Sports Argentina: Canal 281.

Sky Sports República Dominicana: Canal 281.

Dish Network Estados Unidos: Canal 98.45.

Canales de RAI Italia vía cable para ver Inter vs. Napoli.

Cablevisión Argentina: Canal 74 (Analógico) y Canal 551 (Digital).

Telecentro Argentina: Canal 301 (SD) y Canal 1084 (HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 650.

VTR Chile: Canal 354.

Movistar TV Perú: Canal 828.

Cable Onda Panamá: Canal 487.

Tigo Sports Bolivia: Canal 611 (SD) y Canal 767 (HD).

Tigo Sports Colombia: Canal 255 (HD).

Tigo Sports Costa Rica: Canal 415.

Tigo Sports El Salvador: Canal 415.

Claro TV Colombia: Canal 471 (SD) y Canal 1471 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 274.

Claro TV Nicaragua: Canal 514.

Claro TV El Salvador: Canal 514.

República Dominicana Altice: Canal 137.

Izzi México: Canal 276.

AT&T U-verse: Canal 3802.

Cabletica Costa Rica: Canal 537.

Kolbi Costa Rica: Canal 554.

Inter Venezuela: Canal 79.

NEetuno: Canal 77.

Canales de RAI Italia vía IPTV para ver Inter vs. Napoli.

Dibox Argentina: Canal 501.

Claro TV Argentina: Canal 511.

GTD Chile: Canal 111.

Movistar Chile: Canal 437.

TotalPlay: Canal 659.

Movistar TV Argentina: Canal 805 (HD).