► Seguir Real Madrid - Valencia EN VIVO vía ESPN 2 y Mitele Plus: ¿dónde transmiten partido por LaLiga ?

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN 2, Mitele Plus y Movistar LaLiga. Sigue la transmisión del partido de hoy jueves 18 de junio (3:00 p. m. hora peruana; 10:00 p. m. hora de Madrid) por la jornada 30 de LaLiga Santander. El juego se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Alfredo Di Stefano debido a las nuevas obras que se realizan en el Santaigo Bernábu. Minuto a minuto con los horarios, los canales y los videos de los goles por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Real Madrid vs. Valencia vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Real Madrid vs. Valencia en directo por la señal de ESPN 2.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

- Así se encuentran las instalaciones del estadio Alfredo Di Stegano previo al juego contra Valencia.

💺✅¡Todo listo en el Di Stéfano!

⚽ No falta nada para que empiece el partido...@audispain | #HalaMadrid pic.twitter.com/knLujcbX7e — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 18, 2020

- Existen posibilidades para que Dani Carvajal arranque el día de hoy en el Real Madrid. Zidane baraja esta posibilidad luego de ver su buen rendimiento en la práctica de ayer.

- El embajador del Valencia, Ricardo Arias, ha confirmado que el club realizará un homenaje especial a la figura histórica del Real Madrid, Alfredo Di Stefano: "Alfredo ha sido una persona muy querida para el valencianismo, siempre que ha estado en el Valencia ha conseguido algo: campeonato de Liga, Recopa de Europa y el ascenso. Solamente hay palabras de agradecimento, de reconocimiento y sobre todo honrar su nombre porque todos el valencianismo le tenemos mucho que agradecer. Es una persona muy querida por los valencianistas y por los valencianos".

🦇 El @valenciacf recordará a Di Stéfano con motivo de la primera visita al estadio que lleva su nombre 🏟️



ℹ️ Más información 👉🏼 https://t.co/IrRI8aeo8G#RealMadridValencia 🦇 pic.twitter.com/YJFvXrD8Ty — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) June 18, 2020

- El Real Madrid ha confirmado la baja de última de Isco Alarcón.

- "Tras las pruebas realizas hoy a nuestro jugador Isco Alarcón por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión isquiotibial del muslo derecho. PEndiente de evolución", informó el parte médico del club blanco.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Real Madrid y Valencia por LaLiga Santander!

Formaciones confirmadas Real Madrid vs. Valencia

Real Madrid:

Valencia:

Real Madrid contra Valencia

El Real Madrid no puede permitirse tropezar este jueves ante el Valencia, luego que el Barcelona le sacara cinco puntos de ventaja en la punta de la Liga Santander. Recordemos que el conjunto blanco viene de ganarle 3-1 al Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, escenario que también será la sede del cotejo ante los “che”.

Los antecedentes de esta temporada favorecen al cuadro de Zinedine Zidane. En el partido liguero de la primera vuelta, disputado en Mestalla el 15 de diciembre del 2019, los “merengues” rescataron un empate (1-1) en la agonía del encuentro.

Asimismo, este año (8 de enero), el Real Madrid venció a los “Murciélagos” por 3-1 en las semifinales de la Supercopa de España, jugada en Yeda, Arabia Saudita.

Real Madrid sería el campeón de La Liga en caso iguale en puntos con el Barcelona al final de las 38 fechas, gracias a que tiene un mejor saldo en los enfrentamientos directos esta temporada. Igualó 0-0 en el Camp Nou y se impuso por 2-0 en el Bernabéu.

Ya por la fecha 30, el Barcelona jugará este viernes (3:00 p.m.) ante el Sevilla de visita, mientras que los dirigidos por 'Zizou' recién tendrán acción este domingo (3:00 p.m.) ante la Real Sociedad en Anoeta.

Probables formaciones del Real Madrid vs Valencia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco, Hazard y Benzema.

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Coquelin, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo y Gameiro.

Real Madrid vs Valencia: horarios en el mundo, país por país

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs Valencia por LaLiga?

Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Voetbal.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand. ... Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

Programación fecha 29 de LaLiga Santander

La fecha 29 de LaLiga Santander se desarrollará de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Valencia?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cómo ver Real Madrid vs Valencia en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs Valencia por LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Real Madrid?

Real Madrid juega hoy contra el Valencia en el Alfredo Di Stefano.

¿A qué hora juega el Real Madrid hoy?

El Real Madrid juega a partir de las 5:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Real Madrid vs. Valencia: canal Colombia

Partido entre Real Madrid y Valencia será televisado por ESPN para Colombia.

Real Madrid Club de Fútbol

Considerado el mejor club de España y Europa, el Real Madrid es una de las más grandes instituciones deportivas del mundo.

Próximo partido del Real Madrid

El Real Madrid jugará su próximo partido frente al Valencia.

Real Madrid-Valencia, dónde verlo

En España, el partido Real Madrid vs. Valencia se podrá ver por las pantallas de Movistar LaLiga, Movistar Plus, Movistar Partidazo LaLiga y Mitele Plus.