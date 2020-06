Maurizio Sarri sobre Ronaldo: “Le falta un poco de brillantez”

El último miércoles se llevó a cabo la final de la Copa Italia entre la Juventus y el Napoli. El favorito era el cuadro de la ‘Vecchia Signora’, pero tras unos 90 minutos que acabó sin goles, todo se definió desde los doce pasos.

Tras los fallos de Paulo Dybala y Danilo, el Napoli se coronó como el nuevo campeón de la Copa Italia dejando con las manos vacías a Ronaldo y compañía. Incluso, el portugués no llegó a patear en la tanda de penales ya que iba a ser el último en ejecutar el cobro.

Al respecto, el DT de la Juventus, Maurizio Sarri, habló del encuentro y de las sensaciones que le dejó esta caída de su equipo a manos del Napoli y vaya que sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

“Estoy decepcionado por los chicos, por el club y los aficionados. En este momento no podemos dar mucho más, por cuestiones físicas y por unas bajas importantes. Hicimos el partido con atención, pero en este momento nos falta brillantez", declaró Sarri para el medio RAI TV.

Luego, el estratega de la Juventus agregó lo siguiente: “A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar”.

Por último, Sarri prefirió dejar las cosas allí y declarar después. “A mis jugadores no les he dicho mucho, estaba muy enfadado y decepcionado. Ahora es mejor no decir nada, hablaremos más tarde o este jueves”, enfatizó el estratega italiano.

Cabe mencionar que la Juventus no tiene tiempo que perder y tiene que enfocarse de lleno en el reinicio de la Serie A. El próximo lunes visitan al Bologna con el objetivo de seguir siendo el único puntero en Italia.