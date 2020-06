Chelsea ganó 2-1 al Manchester City y le dio el título de la Premier League al Liverpool

Chelsea vs. Manchester City EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 (Sudamérica) y Sky Sports (México y Centroamérica), jugarán este jueves 25 de junio (2:15 p. m. hora peruana) en el estadio Stamford Bridge un partido más importante de la fecha 31 de la Premier League, ya que una derrota de los dirigidos por Pep Guardiola podría darle el trofeo al Liverpool. Sigue la transmisión GRATIS del duelo del fútbol inglés en INTERNET con todos los horarios, los canales y los videos de los goles en el MINUTO X MINUTO del portal del diario Libero.pe.

MINUTO X MINUTO | Manchester City vs. Chelsea en directo vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido Manchester City vs. Chelsea por la Premier League.

SEGUNDO TIEMPO

¡GOOOL DEL CHELSEA!

78' Gol de William para el 2-1. ¡Liverpool es campeón por ahora!

76' Mano de Fernandinho y revisan el VAR. El Manchester City podría despedirse del título.

¡Se salvó el City!

70' Sobre la raya, el balón fue salvado por Walker tras un disparo de Pulisic. Casi se le viene la noche a los 'citizens'.

66' Disparo colocado de Sterling que pasa muy cerca del arco. Casi llega el 2-1.

60' Gabriel Jesus (Manchester City) ha recibido una falta en campo contrario.

Casi remonta el City

56' ¡Se salvó el Chelsea! Sterling define ante la salida de Kepa y el balón pega en el palo.

GOLAZO DEL CITY

55' De Bruyne conecta de forma magistral un tiro libre y empareja las acciones.

52' Disparo de Mendy que termina muy por encima del arco del Chelsea.

49' Christensen queda tendido en el campo y es atendido por algunos minutos.

45' ¡Comenzó la etapa complementaria!

Minuto a minuto.

PRIMER TIEMPO

¡Final del primer tiempo! Chelsea 1-0 Manchester City y, de mantenerse, el Liverpool saldrá campeón hoy.

45' Agregan dos minutos para el final de la etapa inicial. Gana el Chelsea con gol de Pulisic.

42' El City presiona sobre el final del primer tiempo en busca del empate que le permita prolongar la lucha por la Premier League.

39' Mahrez dispara al arco del Chelsea, pero el balón se pierde por encima del arco.

Amarilla del Chelsea

37' Marcos Alonso (Chelsea) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

¡GOOOL DE CHELSEA!

35' Error del Manchester City en el mediocampo y Pulisic recupera el balón, arremete y define con sutileza para el 1-0.

34' Balón parado para el City. De Bruyne ejecuta pero Chelsea despeja.

Casi anota Chelsea

32' ¡Ederson ataja un cabezazo de gol! El City se salva

27' Barkley remata con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Opción de peligro para el Chelsea.

25' Se reanudó el juego, pero el City no logró generar mayor peligro.

23' Momento de paralización para que los jugadores se rehidraten.

22' Tiro libre para el City tras falta de Kanté.

¡Atajadón de Kepa!

18' Fernandinho conecta un potente cabezazo desde el centro del área

14' Mount dispara con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado

12' Cabezazo de Bernardo Silva, aunque resulta débil. Kepa controló fácilmente.

11' Mendy ingresó al área del Chelsea tras buena combinación de los 'citizens'. Azpilicueta mandó el balón al corner.

8' Disparo de Mendy y Kepa despeja con los pies.

7' Ross Barkley (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.

5' Silva dispara de forma mordida y Kepa controla sin problema en su área.

3' Giroud se encuentra adelantado. Balón a favor del City.

1' Mendy quiso generar peligro en campo del Chelsea, pero envió el balón fuera del campo.

0' ¡Comenzó el partido!

- El juego inicia a las 2:15 p. m. hora de Lima, Perú.

- Llegada del Manchester City al estadio del Chelsea.

- Así se encuentra el césped del estadio Stamford Bridge.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del minuto a minuto del juego entre Manchester City y Chelsea!

Formaciones confirmadas Chelsea vs. Manchester City

Manchester City: Ederson, Laporte, Fernandinho, Walker, Mendy, Gündogan, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Bernardo y Sterling.

Entrenador: Pep Guardiola.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Christensen, Alonso, Kante, Mount, Barkley, Willian, Giroud y Pulisic.

Entrenador: Antonio Conte.

Chelsea vs. Manchester

A pesar de estar lejos de la batalla por el cetro de la Premier League, el Chelsea -cuarto con 51 puntos en la clasificación de la Premier League- necesita sumar los tres puntos dentro de su territorio frente al Manchester City para acercarse al tercer cupo directo para la siguiente Champions League que, por ahora, está en manos del Leicester City (55).

No hace falta decir que el Manchester City va con el mismo propósito. Sin embargo, el objetivo no será nada sencillo en Londres debido a la sentida baja de Sergio Agüero en la anterior triunfo por 5-0 sobre el Burnley. Además, todavía hay dudas si Kevin De Bruyne arrancará en el once titular frente al Chelsea.

Chelsea contra Manchester City

Aún así el Manchester City cuenta con jugadores de la talla de Gabriel Jesús o Raheem Sterling para sacar un resultado positivo en casa del Chelsea y, además, porque el Liverpool volvió a la senda del triunfo en la Premier al golear (4-0) al Crystal Palace.

Un triunfo sobre el Chelsea vendría bien de cara al juego clave de la temporada del próximo jueves 2 de julio, fecha donde recibirán al Liverpool, de Jürgen Klopp, en el Eithad Stadium y así luchar la última guerra por el título de la Premier League.

Formaciones probables: Chelsea vs. Manchester City

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesús, Sterling.

Stamford Bridge

