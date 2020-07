Carlos Marchena, el otro héroe de España en la final de Sudáfrica 2010 tras gol de Andrés Iniesta

El 11 de julio de 2020 se convirtió en un día histórico para la selección española. El cuadro dirigido por Vicente del Bosque se coronaba campeón del mundo luego de vencer por la mínima diferencia a Holanda en el Estadio Soccer City de Johannesburgo.

La locura se terminó desatando en la 'Furia Roja' una vez que Andrés Iniesta venciera la resistencia de Maarten Stekelenburg a los 115 minutos. Sí, España tuvo que bregar hasta los tiempos suplementarios para alcanzar su primera corona.

“No hay palabras para describir lo que se siente al ganar un Mundial. Es increíble de la forma que ha sido, lo que ha costado... Aún no termino de creérmelo, he podido aportar mi granito de arena al marcar un gol tan significativo para la selección. Un partido para recordar, para celebrarlo. Ahora hay ganas de volver a España para festejarlo”, reveló Iniesta al término del partido.

Pero un curioso hecho ocurrió posterior a que el esférico ingrese a la red de los Países Bajos. Un jugador español, que no llegó a disputar un solo minuto, decidió no correr para abrazar a Iniesta, quien se encontraba eufórico. Ese fue Carlos Marchena y es catalogado como uno de los héroes a pesar de no haber jugado.

¿Que ocurrió? Ramón Fuentes, periodista de Sport, recordó el hecho e indicó que el entonces zaguero del Valencia no perdió la cordura tras el gol del 'Cerebro'. Por el contrario, saltó al césped y se quedó parado en el centro del campo mientra sus compañeros celebraban con el mediocampista de Barcelona.

Su principal temor, tal y como el propio Marchena reveló después, era que los Países Bajos reanude las acciones sin esperar que los jugadores españoles tomen sus lugares en el campo. Fue el único jugador español inmóvil en césped que buscó proteger la portería de Iker Casillas.

Carlos Marchena, además de haber sido campeón del Mundo, previamente había saboreado un título a nivel de selección. Fue pareja de central con Carles Puyol en la Eurocopa 2008 bajo la conducción de Luis Aragonés. El 'Sabio de la Hortaleza' confío en sus capacidades y el defensor terminó respondiendo con creces. Fue parte del inicio de la era dorada en el combinado 'rojo'.