LA Galaxy vs. Portland Timbers [ESPN EN VIVO] con Andy Polo, por el torneo MLS is Back

LA Galaxy vs. Portand Timbers EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan HOY lunes 13 de julio por la primera fecha del grupo E del torneo de pretemporada MLS is Back. El encuentro se jugará desde las 21:30 p.m. (hora peruana) en el Espn Wide World of Sports Complex vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN.

El regreso del fútbol en Estados Unidos sigue su curso y tras la participación de varios peruanos, otro compatriota se alista para su regreso. Esta vez Andy Polo con su Portland Timbers debutará en este torneo de pretemporada MLS is Back nada más y nada menos que ante uno de los más poderosos.

El volante peruano es habitualmente titular en este equipo y este lunes tendrá la compañía en ataque de Diego y Yimmi Chara, Diego Valeri y Felipe Mora. El ex Universitario se ubicará por la banda derecha haciendo recorrido habitual de manera defensiva para apoyar al lateral de ese lado.

Enfrente tendrán a un equipo plagado de estrellas, pero que hasta el momento no ha podido ganar en lo que va del año. Y es que LA Galaxy de Guillermo Barros Schelotto empató ante el Houston Dynamo y perdeieron frente al Whitecaps de Yordy Reyna. Ahora, afrontaran este encuentro con la ausencia de una de sus principales figura: Jonathan Dos Santos, pero Javier Hernández, será titular en el ataque.

LA Galaxy vs. Portland Timbers EN VIVO: Posibles alineaciones

LA Galaxy: Bingham; Feltscher, Steres, Gonzáles, Insúa; Lletget, Corona, Kljestan; Pavón, Wild, Javier Hernández.

Portland Timbers: Clark; Dval, Mabiala, Zuparic, Villafaña, Andy Polo, Paredes, Chará Valeri, Yimmi Chará y Felipe Mora.

LA Galaxy vs. Portland Timbers EN VIVO | Guía de canales

Argentina ESPN Play Sur

Bolivia ESPN Play Sur

Chile ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur

Internacional Bet365, YouTube

Paraguay ESPN Play Sur

Perú ESPN Play SurEspaña Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga 1

Estados Unidos beIN SPORTS XTRA

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

LA Galaxy vs. Portland Timbers EN VIVO | Horarios del mundo

Perú: 9.30 p. m.

México: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 a. m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p. m.

Estados Unidos (Miami): 10.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

Paraguay: 11.30 p. m.

Chile: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Bolivia: 11.30 p. m.

Venezuela: 11.30 p. m.

Canadá: 10.30 p. m.

Italia: 11.30 p. m.

Francia: 11.30 p. m.

Alemania: 11.30 p. m.

Portugal: 10.30 p. m.

Holanda: 11.30 p. m.

Inglaterra: 10.30 p. m.

¿A qué hora y cuándo ver LA Galaxy vs. Portland Timbers EN VIVO?

El partido entre LA Galaxy vs. Portland Timbers EN VIVO se juega HOY lunes 13 de julio, desde las 9:30 p. m. (hora peruana), por Major League Soccer.