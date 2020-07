La frenética historia de Akinfenwa: fue llamado 'búfalo gordo', ascendió a Segunda y fue felicitado por Klopp

El nombre de Adebayo Akinfenwa tomó una gran relevancia luego que Wycombe Wanderers sellara su ascenso a la Segunda División. Sucede que el delantero de 38 años ha superado una serie de obstáculos para llegar a su triunfal meta.

Los más de 100 kilos que posee no han sido un impedimento para superar los 200 goles en el fútbol inglés. Llegó al modesto club, que se encuentra ubicado en el sudeste de Inglaterra, en 2016 con 34 años: todo hacía indicar que su carrera en el fútbol había terminado. Sin embargo, desde aquel entonces no paró de anotar.

Akinfenwa se convirtió en pieza fundamental para que Wycombe llegue a la Championship, un hecho insólito. De esta manera, se ha transformado en el gran ídolo de dicha ciudad que tiene más de 120 mil habitantes.

En medio de la euforia, Akinfenwa indicó que a la única persona que respondería el teléfono sería a Jurgen Klopp. Es de conocimiento público el gran hinchaje que profesa por los colores 'reds'. "¡La única persona que puede golpearme en WhatsApp esta vez es Klopp para que podamos celebrar juntos!", declaró tras sentenciar su ascenso.

Para sorpresa de Akinfenwa, el entrenador de Liverpool le envió un mensaje de felicitación tras haber logrado el ascenso. Además, el cuadro de Anfield lo ha invitado a que forme parte de las celebraciones por la conquista del título de la Premier. Un gesto que ha sido celebrado por el futbolista.

Pero no todo ha sido color de rosas. Hace una semana, la Asociación de Fútbol Inglés reveló haber iniciado una investigación contra presuntos insultos raciales que sufrió el veterano futbolista.

"Después de la conclusión del juego, supe que un rival se había referido repetidamente a mí como un gordo ‘búfalo de agua’ en un tono despectivo. Independientemente de si hubo o no una intención racial deliberada al usar ese lenguaje e independientemente del contexto en el que se usó, si queremos hacer un cambio real y de larga data, debemos esforzarnos por educarnos mutuamente sobre estos temas", indicó en su momento Akinfenwa en un tweet.

"Debemos trabajar juntos para asegurarnos de que aquellos que no tienen y no enfrentan prejuicios raciales entiendan que lo que les puede parecer un comentario descartable puede tener un impacto tan grande e hiriente. Un búfalo de agua es un animal oscuro y, como hombre negro, creo que me has deshumanizado al asociarme con un animal oscuro, como se dijo de manera despectiva", agregó.