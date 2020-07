Un día como hoy Pelé jugó su último partido con la selección brasileña [VIDEO]

El 18 de julio de 1971, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, disputó por última vez un encuentro con la selección brasileña, equipo con el que pasó a ser una leyenda tras coronarse campeón de tres Copas del Mundo (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970).

La "canarinha" realizó un duelo amistoso con Yugoslavia en el mítico Maracaná, escenario que lució un lleno total para despedir a "O Rei". Este choque terminó con un empate por 2-2 con anotaciones de Rivelino y Gerson para Brasil, mientras que la visita hizo lo suyo con tantos de Dzajic y Jerkovic.

El coloso de Río de Janeiro fue una fiesta con un sinfín de cánticos hacia Pelé, inclusive un avión sobrevoló el cielo con el mensaje "Viva el rey". Después de 15 años y 77 goles en 92 partidos oficiales con su selección, el astro brasileño colgaba la “verdeamarela”.

El mejor para "Tostao"

"Para mí, no hay comparación posible. Pelé era muchísimo más completo. Reunía todas las cualidades que debe tener un delantero y ni un solo defecto. Maradona era espectacular, pero no se encontraba al nivel físico de Pelé ni marcó tantos goles. Messi es soberbio, pero no cabecea el balón como Pelé, no dispara tan bien con ambos pies ni se mueve como Pelé. Cristiano Ronaldo es un jugador excepcional, pero no tiene la habilidad de Pelé ni ejecuta los pases increíbles que él lanzaba", declaró "Tostao" semanas atrás.

A pesar que el tricampeón mundial culminó su etapa con el "scratch", a nivel de clubes continuó su aventura futbolística con el Santos hasta 1974, para luego fichar por el Cosmos de la Major League Soccer, donde se retiró a nivel profesional en 1977 con 36 años.

Edson Arantes do Nascimento debutó con 16 años en la selección brasileña ante nada menos que Argentina, en un encuentro donde anotó su primer gol, dando inicio a un legado que hasta la actualidad el mundo lo recuerda con admiración.