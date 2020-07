Patricio Rubio revela cuál fue la enseñanza que más lo marcó tras haber jugado con Ronaldinho [VIDEO]

El delantero chileno Patricio Rubio, nuevo jugador de Alianza Lima, pudo pasear sus goles en diferentes equipos extranjeros, pero hubo uno que recuerda con emoción: el Querétaro. Y es que en dicho club logró coincidir con un astro del fútbol: el gran Ronaldinho Gaúcho.



Rubio recordó con mucho añoro su paso por el fútbol mexicano y señaló que su decisión de fichar por el Querétaro, más allá del irregular presente que tenía dicho club, era poder coincidir en camerinos con 'Dinho'.

"Bueno, maravilloso. Cuando me comentaron la posibilidad de ir a Querétaro, no lo dudé en ningún momento. Sabía que estaba Ronaldinho y quería aprovechar esa oportunidad de jugar con él, compartir con él. Como dices, uno lo veía en la tele, en la liga española, en la Champions. Un jugador muy humilde. Muy cercano, buen compañero, te daba palabras para enseñarte, corregirte, eso me marcó mucho", señaló en diálogo con ESPN FC.

Tras ello, rememoró que su primera anotación en dicho cuadro mexicano pudo lograrlo gracias a una pase de Ronaldinho, lo cual unió su vínculo más allá del campo de juego.

"Mi primer gol en Querétaro fue con un pase con él. Tengo los mejores recuerdos de él. Tuvimos la oportunidad de compartir en su casa un par de comidas, muy humilde siempre", agregó.

Finalmente, compartió la más valiosa lección que le dejó el haber estado en el mismo equipo con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.



"Nunca bajar los brazos. El venía de un barrio muy humilde. Siempre luchó. El siempre dejaba en claro que se divertía jugando. Que salía a la cancha con una alegría tremenda como si jugara en su barrio", sentenció.