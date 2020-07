Jefferson Farfán y la gran chance que tuvo de marcar en el último partido del Lokomotiv [VIDEO]

Jefferson Farfán volvió a tener minutos con el Lokomotiv en lo que fue la última jornada de la Premier League de Rusia. El peruano entró a los 56' en reemplazo de Timur Suleymanov y vaya que casi logra convertir.

Desde su ingreso, al peruano se le notó con muchas ganas en la cancha del Central Stadium y llevó peligro en más de una ocasión. La más clara llegó en un pase largo que por poco acaba en el segundo tanto del Lokomotiv de Moscú.

Farfán emprendió la carrera por lo que su compañero Miranchuk levantó la mirada y no dudó en habilitar a la ‘Foquita’. El peruano le ganó la posición a su marcador y al notar que el balón le quedaba un poco lejos, no dudó en tirarse.

Si bien llegó a conectar, su tiro le salió desviado por lo que todo acabó en un saque de arco. Farfán quedó en el piso y se lamentó por no poder definir de la mejor manera, aunque la acción de la jugada fue muy veloz.

Finalmente, Lokomotiv de Moscú se despidió de la temporada en Rusia con una victoria ya que se impuso por la mínima gracias a un tanto de Antón Miranchuk cerca del final de la primera parte que desató la alegría de la banca visitante.

Cabe mencionar que el equipo de Jefferson Farfán quedó segunda en la tabla de posiciones y se clasificó para jugar la próxima edición de la fase de grupos de la Champions League.

Sobre el futuro de Jefferson Farfán, hasta el momento no se ha dicho si el delantero de 35 años seguirá en Rusia o no. Su contrato vence en los próximos días y según fuentes de aquel país, la ‘Foquita’ no sería renovado.