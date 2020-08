Internacional: Paolo Guerrero se pierde la temporada y piensan en Alexandre Pato

La grave lesión de Paolo Guerrero es una noticia que preocupa en Porto Alegre. El “Depredador” se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y estará fuera de todo tipo de competencia en lo que resta del 2020.

Paolo Guerrero no solo ya no jugará el Brasileirao de este año sino que también no será parte de la Copa de Brasil y de la Copa Libertadores donde ya registraba tres tantos, en tal sentido ya le buscan un sucesor.

El mercado en Brasil se cerró el 10 de agosto y se reabrirá el 13 de octubre, pero solo se podrá contratar a jugadores del medio local. Por ende, Inter ha pensado en Alexandre Pato del Sao Paulo.

La posible llegada del exdelantero del AC Milan podría cubrir los goles de Paolo Guerrero que harán falta, no obstante Inter debería pagar un importante desembolso al cuadro 'tricolor' ya que todavía mantiene contrato.