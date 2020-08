Vidal a la directiva del Barcelona:"Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel"

Arturo Vidal es uno de los jugadores que no continuará en Barcelona. El volante chileno se robó el cariño y respeto de la afición azulgrana y su buena relación con Lionel Messi le permitió ganarse un sitio en el vestuario catalán. El 'rey' analizó la dura derrota que sufrió contra el Bayern de Múnich en la Champions League y la crisis que viene atravesando el club español.

Fiel a su estilo, Arturo no dudó en criticar a la directiva del Barcelona liderada por Josep Maria Bartomeu y señaló que hicieron las cosas mal. El volante de la Selección Chilena explicó que un club de primer nivel necesita jugadores profesionales con mentalidad ganadora.

"Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan y que tienen un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó", explicó Vidal en una entrevista con el canal en Youtube de Daniel Habif.

Sobre el plantel del Barcelona, Vidal indicó lo siguiente: "Un equipo que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás son menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar".

Arturo Vidal sobre Ronald Koeman

El volante chileno estuvo presente en los exámenes médicos del Barcelona y señaló que se reunirá con Ronald Koeman para analizar sobre su futuro.

"Como Arturo Vidal no hay nadie. Lo indican los números en los últimos trece años, al equipo que fui cambié para bien. Pero yo estoy a disposición de lo que decida el equipo, y acá o en otro club trataré de ser el mejor. Ya hablé con Koeman, este domingo 30 volvemos y vamos a ver qué pasa".

Arturo Vidal y la derrota contra Bayern Múnich

Arturo Vidal indicó que perder 8-2 contra Bayern Múnich fue un duro golpe para sus compañeros. El volante tenía la ilusión de clasificar a la final de la Champions League.

"Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo".