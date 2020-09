Ni Pablo ni Gregorio: Mario Saralegui fue anunciado como nuevo técnico de Peñarol en lugar de Forlán

Día movido en Peñarol. Este lunes se dio a conocer la salida de Diego Forlán luego de la derrota ante Montevideo Wanderers, la cual los complicó en el Apertura de Uruguay. Horas después, se anunció a su reemplazante.



Finalmente, la institución 'aurinegra' dio a conocer que Mario Saralegui fue el elegido para reemplazar a Diego Forlán. Según diferentes medios uruguayos, él era la primera opción y por detrás de nombres históricos en el club, como Pablo Bengoechea o Gregorio Pérez, extécnicos de Alianza Lima y Universitario, respectivamente.

Saralegui, de 61 años, desarrolló buena parte de su carrera profesional en el Peñarol, en el que jugó 10 temporadas y con el que conquistó 6 campeonatos uruguayos, además de una Copa Libertadores y una Intercontinental en 1982.



Es importante señalar que no será la primera vez que Saralegui dirija a Peñarol, ya que antes estuvo entre tre abril y junio de 2006, mientras que completó una segunda etapa en marzo de 2008.

Ahora, él será presentado en el Estadio Campeón del Siglo este martes y asumirá el reto de repuntar al club en el Apertura de Uruguay y que se alista para el reinicio de la Copa Libertadores.

La salida de Diego Forlán

Peñarol había cesado a su técnico, el ex futbolista Diego Forlán, por los malos resultados obtenidos con el conjunto aurinegro. Tenía 11 partidos en su haber, siendo 9 de estos del Torneo Apertura: había cosechado 12 puntos, 7 menos que el líder Wanderers.

"Me toca irme de Peñarol, pero antes quería escribir unas palabras de agradecimiento. Gracias por la oportunidad que me dieron, fue un orgullo para mí dirigir al Club Atlético Peñarol. A los jugadores, muchas gracias por su paciencia, su respeto, su entrega y sus enseñanzas", señaló inicialmente.



"No me quedan reproches, así es el fútbol. Éxitos en lo que venga, ¡arriba, Peñarol!", sentenció el icónico exdelantero.