¿Suárez y Messi pidieron el regreso de Neymar al Barcelona? la sorpresiva respuesta del 'Pistolero'

Neymar, Lionel Messi y Luis Suárez conformaron uno de los tridentes más importantes en la historia del Barcelona. En la temporada 2017-2018, el brasileño dejó el Camp Nou y firmó por el PSG con la ilusión de ganar la Champions League y convertirse en el mejor jugador.

Sin embargo, las cosas no sucedieron como lo esperaba y Neymar intentó abandonar el PSG. Fue ahí donde nació el rumor de que regresaría al Barcelona. Según trascendió, Messi pidió a Josep Maria Bartomeu, presidente azulgrana, realizar un esfuerzo para contratar el brasileño.

El Barca lo intentó pero las negociaciones no prosperaron. PSG no quiso liberar a Neymar y Barcelona puso punto final a las conversaciones. Luis Suárez habló con 90 minutos de fútbol y contó que ellos no pidieron a la directiva contratar a 'Ney'.

"No es que nosotros lo hayamos pedido a Neymar o Leo lo haya pedido. En ese momento se había planteado la posibilidad de que volviera y les preguntamos a los otros capitanes y algún otro compañero si estarían de acuerdo con eso. Por lo que le dio al Barcelona y lo que hizo cuando estábamos con él, nos conocía demasiado. Pero no es que hayamos pedido el fichaje de Ney”, señaló el 'Pistolero'.

Luis Suárez y su relación con Lionel Messi

Luis Suárez y Lionel Messi son grandes amigos. El argentino no estuvo conforme con la decisión de la directiva de dejar en libertad al atacante uruguayo.

"Les molestaba que yo me llevara bien con Leo, que capaz eso influyera en el juego porque nos buscábamos constantemente, por el bien del equipo, no por el bien personal. Quizás querían que Leo juegue más con otros compañeros", señaló Suárez.