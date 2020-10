Mesut Ozil tras ser excluído del Arsenal: "Estoy tremendamente decepcionado"

La situación de Mesut Ozil en el Arsenal es para no creerlo. Desde que llegara al club en el 2013-2014 lo hizo todo bien en la cancha y hasta expresó ser un 'gunner' más, sin embargo esta temporada, para sorpresa de todos ha sido excluido de toda competencia en este curso al no ser inscrito para la Europa League, Premier y Copa de la Liga.

¿Cuál es la razón? No es muy clara a ciencia cierta, pero sí es seguro que no se encuentra en los planes del técnico Mikel Arteta. De hecho el propio volante alemán lo menciona en una carta abierta que hizo para dirigirse a los hinchas del Arsenal.

"Este es un mensaje muy difícil de enviar a unos aficionados del Arsenal para los que apenas he jugado durante los últimos años. Estoy tremendamente decepcionado con el hecho de no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier, desde que firmé mi último contrato en 2018 he demostrado mi lealtad y compromiso con el club que amo, el Arsenal, y me entristece mucho que esto no se haya visto correspondido", inicia el comunicado de Ozil.

Asimismo agrega que cuando llegó Arteta al banquillo continuaba jugando con regularidad y en buen nivel, sin embargo, tras el parón por el coronavirus, siente que todo cambió.

"Antes del parón por el coronavirus estaba muy contento por cómo iban las cosas bajo la dirección de nuestro nuevo entrenador, Mikel Arteta, nos iba bastante bien y creo que mis actuaciones estaban en un nivel muy bueno. Pero entonces las cosas cambiaron y ya no se me permitió volver a jugar para el Arsenal. ¿Qué más puedo decir?", señala.

Para terminar, el campeón del mundo con Alemania en el 2014 deja claro que Londres seguirá siendo su casa y que peleará por hacerse un hueco en el equipo, desde donde le toque estar.

"Londres sigue siendo mi hogar, todavía tengo muchos buenos amigos en el equipo y siento una conexión muy fuerte con los aficionados del club. No importa lo que pase, seguiré peleando por mi oportunidad y no dejaré que mi octava temporada en el Arsenal termine de esta forma. Me comprometo a que esta decisión tan dura no va a cambiar mi mentalidad", finalizó.

De otro lado, Arsenal enfrentará este jueves al Rapid de Viena en el marco de la primera jornada del Grupo de la Europa League en donde por supuesto, con contará con el 'búho'.