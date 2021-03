Javier Zanetti descartó el fichaje de Lionel Messi por Inter: “Seguirá en Barcelona”

Barcelona culminó esta semana su participación en la actual Champions League tras caer ante PSG por un global de 5-2. El equipo de Ronald Koeman mostró una mejora colectiva e individual lo que hace ilusionar a sus hinchas de cara a la próxima temporada.

Y es que el buen nivel mostrado por sus principales figuras hace pensar a los aficionados en un resurgimiento del equipo a nivel continental. No obstante, el presidente electo, Joan Laporta primero deberá asegurar la continuidad de su máxima figura, Lionel Messi, para que sea el abanderado de dicha refundación.

Sin embargo, el crack argentino vence contrato con los catalanes en junio de este año y por ahora no hay ningún indicio de una posible renovación. Pese a ello, el nuevo mandamás blaugrana se ha mostrado optimista sobre este hecho a pesar del interés de otros clubes por contar con el seis veces ganador del Balón de Oro.

Inter de Italia es uno de estos equipos que se interesaron en el último mercado de pases por contar con Lionel Messi, aunque en la actualidad esto parece haber quedado atrás. Y es que, en las últimas horas, el vicepresidente del club y compatriota de ‘Lio’, Javier Zanetti, descartó esta chance afirmando que este se quedará en Barcelona.

"¿Leo algún día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas. Messi seguirá en el Barcelona”, expresó el Pupi para ONtime Sports.

Al igual que Inter, PSG es otro de los clubes que más deseos de contar con el argentino han mostrado en los últimos meses. Para los franceses no sería problema alguno pues Messi llegaría sin costo alguno con su condición de libre además de contar con Di María y Neymar quienes constantemente se han mostrado a favor de su llegada.