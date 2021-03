Ver, México vs Canadá EN VIVO: 2-0 por el boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

México vs Canadá EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO. Chocan hoy, domingo 28 de marzo, desde las 19.00 horas de la Ciudad de México, 20.00 horas de Lima y 21.00 horas en Ottawa por la semifinal del Preolímpico Tokio 2020 de Concacaf. El partido también será transmitido por la señal de TUDN, TDN, Canal 5 de Televisa Deportes, Claro Sports, Marca Claro y Fox Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

México vs. Canadá : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

80' Amarilla para Bassong tras dura falta contra Antuna.

76' Tiro libre para Canadá que busca el descuento.

72' Falta en ataque a favor de México.

64' ¡GOOOOOOL DE MÉXICO! Johan Vázquez ganó por arriba y anota el 2-0 ante Canadá.

62' Nuevo tiro libre para México que va en busca del segundo.

56' ¡GOOOOOOOOOOL DE MÉXICO! Antuna define bien y convierte el 1-0 ante Canadá.

54' Amarilla para Normal tras falta contra Antuna.

51' Ángulo trepa bien por la derecha y saca un centro al corazón del área rival.

48' Córdova intenta desde fuera del área, pero su remate se pierde al saque de meta.

¡Arranca la parte final!

PRIMER TIEMPO

47' Final del primer tiempo.

43' Se añade tres minutos más a la primera parte.

38' Tiro libre para México que busca el primero.

32' Antuna se pierde el primero de México con un remate que se va por arriba.

27' Rodríguez buscaba la falta por la izquierda, pero el árbitro indica que no hay nada.

22' Norman rechaza con todo un centro de Aguirre buscando a Vega.

18' Pantemis salva la caída de su arco tapándole un mano a mano a Córdova.

15' Falta en ataque de Vega. Canadá sale desde su arco.

12' Pantemis rechaza con los puños un centro desde la derecha.

9' Fuerte falta sobre Godinho en la mitad de la cancha.

6' Alvarado remata de fuera distancia, pero su disparo pasa muy lejos.

3' Córdova lanza un centro que fue bien rechazado por Norman.

¡Arrancó el encuentro!

- El partido arranca a las 19.00 horas de la Ciudad de México, 20.00 horas de Lima y 21.00 horas en Ottawa

México vs. Canadá : alineaciones

México : Jurado; Loroña, Esquivel, Vásquez, Angulo; Rodríguez, Aguirre; Alvarado, Córdova, Antuna; Vega.

Canadá : Pantemis; Guillard, Norman, Montgomery, Godinho; Buchanan, Baldisimo, Metcalfe, Bassong; Brym, Dias.

La previa del México vs. Canadá

México Sub 23 vs Canadá Sub 23 EN VIVO estarán cara a cara ONLINE este domingo 28 de marzo por el pase a la final del Preolímpico. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Jalisco y está pactado para las 7:00 p.m. de México y 8:00 p.m. de Perú.

México vs Canadá protagonizarán un partido más que emocionante en el Jalisco de Guadalajara ya que la selección que se quede con el triunfo, habrá asegurado su presencia en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Los ‘aztecas’ llegan como favoritos a este trascendental duelo. La Selección Mexicana tuvo una fase de grupos de ensueño en donde sumó puntaje perfecto al vencer a República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos.

Producto de ello, el ‘Tri’ hizo ocho goles y tan solo recibió uno en contra, siendo uno de los mejores equipos tanto en ofensiva como defensiva del Preolímpico. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

México vs Estados Unidos EN VIVO: día, hora y canal

México vs Estados Unidos EN VIVO 1. ¿Cuándo? Este domingo 28 de marzo 2. ¿A qué hora? 7:00 p.m. de México 3. ¿Dónde es el evento? Estadio Jalisco 4. ¿En qué canal transmitirán? TUDN

Para el choque contra Canadá, México no podrá contar con la figura de Luis Malagón. El mencionado futbolista salió lesionado en el choque contra Estados Unidos y se conoció que tiene una luxación siendo baja por todo el torneo.

Por el lado de los canadienses, son la sorpresa de este certamen al haberse clasificado gracias a la victoria por 2-0 sobre El Salvador. Ante Haití igualaron sin goles y luego fue paridad 1-1 contra Honduras.

Cabe mencionar que el equipo que se meta a la final, habrá asegurado su cupo para Tokio 2020 ya que el Preolímpico solo da dos boletos para los próximos Juegos Olímpicos. El otro clasificado saldrá de la llave entre Estados Unidos y Honduras.

¿Cómo VER EN VIVO México vs. Canadá?

El duelo entre México vs. Canadá podrás verlo a través de la señal de TUDN y Las Estrellas. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Líbero, con incidencias y goles del compromiso.

México vs Canadá EN VIVO: horarios en el mundo

México - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

