Perú vs Brasil: Conoce a los 5 futbolistas más caros de la Selección Peruana

El otro futbolista que ha levantado su precio en el mercado es Luis Abram . El defensor peruano recientemente quedó libre tras no renovar con Vélez Sarsfield. Su pase está en 6,8 millones de euros.

Conoce el once más caro de la Selección Peruana que viene disputando la Copa América 2021.

Los más caro de la Selección Peruana - Fuente: Transfermarkt

Más atrás está André Carrillo . El delantero nacional que juega en el Al-Hilal , es una de las figuras de la Copa América y el más determinante en la Selección Peruana. Lamentablemente no estará en duelo contra Brasil tras ser expulsado en la jornada anterior. Su precio oscila los 6 millones de euros.

Y para completar el top five, está Gianluca Lapadula. El 'Bambino' ha bajado considerablemente su valor, pero no es de ahora, sino desde que dejó el AC Milan y más aún tras irse al descenso. Sin embargo, su precio podría incrementarse con las nuevas ofertas que maneja. AS Monaco de Francia y Leicester de la Premier League, lo quieren fichar ante la gran actuación que viene teniendo con la Selección Peruana. Su precio es de 3,5 millones.