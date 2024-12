Jack Grealish responde la razón de no estar presente en penales ante Italia

Roy Keane, ex futbolista de Manchester United fue el primero en salir a disparar en su contra. "Si eres Sterling o Grealish no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante tuyo. No puedes. No puedes dejar a un chico tímido de 19 años que vaya delante de ti. Ellos tienen mucha más experiencia. Sterling ha ganado títulos. Tiene que levantarse y tirar antes que el chaval".