Jorginho quiere el Balón de Oro por ganar la Champions y Eurocopa

Jorginho no cree en 'D10s'. Fue uno de los héroes de la Italia campeona de la Eurocopa , aunque falló un penal clave para la 'Azzurra', y pieza clave en el Chelsea campeón de la Champions League . Dos trofeos que lo perfilan como uno de los candidatos para conquistar el 'Balón de Oro'.

Para Argentina, Lionel Messi merece el trofeo. A pesar de no tener una temporada ganadora con el Barcelona, el 'Lio' hizo historia con la 'Albiceleste' y se coronó campeón de la Copa América en el Maracaná, superando a Brasil en una emotiva final.

"¿El penalti? Estaba todo arreglado, sabía que Donnarumma lo salvaría. Siempre doy todo lo que tengo por el equipo, pero lamentablemente a veces no es suficiente. Termine fallando el penalti, y en ese momento El mundo me cayó encima, porque quería darle la victoria a Italia. Por suerte tenemos este fenómeno en la portería que me salvó", indicó Jorginho a La Gazzetta dello Sport.