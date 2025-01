Alexander Callens demostró ser hincha de Sport Boys con emotivo mensaje - VIDEO

Mediante las redes sociales de Sport Boys, se hizo público un video de Alexander Callens dedicando un saludo al cuadro de la 'Misilera'. El central de la Selección Peruana no desaprovechó la oportunidad de seguir afirmando ser hincha de los 'rosados', y de siempre estar al pendiente de lo que ocurra con el club en el fútbol profesional.

"Hola hinchas del Sport Boys, como yo. Hoy celebramos 94 años de historia. Quería saludarlos a ustedes y al club que me formó del cual soy hincha. Ahora estoy jugando en el New York City, pero nunca me olvido de donde salí. Siempre estoy pendiente de como va le club. Pásenla un gran día. ¡Vamos Boys car…!", manifestó Alexander Callens a Sport Boys.