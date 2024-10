Romelu Lukaku ya tiene fecha de debut con Chelsea

El ex futbolista de Inter, comenzó a entrenar esta semana a las órdenes de Thomas Tuchel y dice estar a punto para debutar el domingo en el derbi contra el Arsenal . No precisa periodo de adaptación, por ello estaría de inmediato.

"Me siento muy bien al estar de regreso. No me siento como si estuviera entrando en un nuevo equipo porque he estado aquí antes y conozco a algunos de los jugadores de antes", dijo Lukaku, quien anteriormente perteneció al Chelsea desde 2011 hasta 2014.