Juan Román Riquelme indicó que Lionel Messi ganará la Champions con PSG

El 'Topo' no fue ajeno a la 'bomba' del último mercado de fichajes, y como excompañero de Lionel Messi en la Selección Argentina es siempre una voz autorizada para hablar del presente del astro argentino.

Juan Román Riquelme y Lionel Messi en la selección argentina. FOTO: EFE

"Ojalá que Messi en París siga disfrutando. No sé si es raro, pero todos estamos ilusionados verlo disfrutar con Mbappé y Neymar. Si no ganan la Champions ahora, no la ganan más", sostuvo.