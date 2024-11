Gustavo Dulanto triplicó su valor en el mercado tras brillante actuación en la Champions

No hay dudas de que Gustavo Dulanto ha tenido un año 2021 de ensueño, ya que ha sido parte de encuentros memorables con su club Sheriff Tiraspol . Por ello, la cotización del zaguero peruano ha crecido de una forma llamativa, llegando a estar valorizado en el millón y medio de euros.

(Foto: Transfermarkt)

"He recibido ofertas y llamadas, pero todo lo maneja mi representante. Él me dice que han llamado a preguntar, pero no quiero hacerme cabeza, pues la realidad es que tengo dos años más de contrato", señaló en un diario deportivo de El Comercio.