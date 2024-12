¡Rumbo a la 'B'! Miguel Trauco y Saint-Etienne cerca de descender en la Ligue 1 de Francia

El Saint-Étienne , equipo donde milita el futbolista Miguel Trauco , no está teniendo una buena temporada en la Ligue 1 , dado que se encuentra en la última posición de la tabla con 12 puntos, siendo el candidato directo a descender a la Segunda División de Francia.

No es casualidad que la escuadra del exUniversitario esté pasando por esta mala situación, ya que en lo que va de esta campaña, solo ha conseguido dos victorias.

A pesar de que aún quedan 18 partidos por disputar, el técnico Pascal Dupraz no parece encontrarle la fórmula para revertir esta mala campaña, incluso, parece que le ha perdido la confianza al lateral nacional, porque ya no lo viene alineando en el once de su escuadra.