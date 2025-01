¿Castigo ejemplar? Kurt Zouma y la penalidad por haber golpeado y pateado a su gato

Cabe recordar que el diario 'The Sun' fue quien expuso tal caso ante la opinión pública y las autoridades. En dicho video se aprecia a Zouma pateando a los dos gatos de manera despiadada. Ante tal acto, el jugador tuvo que salir a pedir disculpas mediante un comunicado.

"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. También quiero pedirle perdón a todo el que hay visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos. Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo", mencionó.