West Ham realiza una investigación a Kurt Zouma por golpear y patear a su gato

El reconocido diario británico ' The Sun' fue el que reveló la grabación en el que se aprecia al jugador francés agarrando y luego dándole una patada a su mascota, accionar que ha sido muy criticada por todos los hinchas y fanáticos en general por las plataformas virtuales.

(Video: The Sun)

"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. También quiero pedirle perdón a todo el que hay visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos. Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo", mencionó.