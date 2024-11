¡Quedó fuera! Mario Balotelli no disputará los Play Off's con Italia

Cuando todos pensaban que él sería el que comande el ataque de la 'Azurri', decidieron no llamarlo. Mario Balotelli no disputará los Play Off's con la Selección de Italia, decisión que causó sorpresa en el país de 'La Bota debido a que el atacante disputó la última jornada doble por Eliminatorias Qatar 2022.

Recordemos que Italia no estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018, ya no que no pudo obtener los puntos suficientes para asegurar una plaza. ¿Podrá hacerlo esta oportunidad o de manera consecutiva no irá a una cita mundialista?