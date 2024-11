Con galazo de Gabriel Costa, Colo-Colo goleó 4-0 a Unión la Calera

Colo-colo hizo respetar su casa. El 'Cacique' no tuvo piedad y goleó 4-0 a Unión la Calera , uno de los que estuvo 'imparable' es Gabriel Costa , que se hizo presente en el marcador con un soberbio gol de tiro libre. Pablo Solari puso el segundo a los 31 minutos y Marcos Bolados selló la goleada con un doblete.

Por otro lado, Unión La Calera llega a este duelo tras igual 0-0como visitante ante Club Deportivo Antofagasta, la jornada pasada. Los dirigidos por el estratega argentino Martín Anselmi anhelan conseguir su 2 victoria en este arranque de temporada. No obstante, al frente tendrán un duro rival que vencer.

Colo-Colo vs Unión La Calera jugarán por la fecha 8 de la Primera División del Fútbol de Chile y la transmisión estará a cargo de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. Asimismo, no olvides que las mejores incidencias y minuto a minuto lo podrás disfrutar en la web del diario Líbero.pe