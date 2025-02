Gerard Piqué contundente sobre Lamine Yamal: "En mi generación no estaría jugando"

La irrupción de Lamine Yamal le ha venido de 'perlas' al Barcelona , se ha puesto el equipo al hombro y ha deslumbrado a más de uno con su talento. Sin embargo, esto no habría sido suficiente para convencer a la gran leyenda del equipo azulgrana, Gerard Piqué , quien dejó a más de uno sorprendido con su opinión sobre la gran promesa del Barca.

Piqué, quien compartió vestuario con leyendas del futbol mundial como Lionel Messi, Xavi e Iniesta , sorprendió a más de uno con su comentario sobre Lamine Yamal. Al respecto, el presidente de la Kings League expresó que, bajo su opinión, el extremo español no tendría lugar en su generación, considerando que juega actualmente más por necesidad que por su habilidad.

"Vemos que hay una generación de jugadores que están más por necesidad que por confianza. La gran pregunta es ¿Lamine sería Lamine en la generación que estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando. Ha explotado y tiene un potencial para ser Balón de Oro, aunque tampoco es cuestión de ponerle presión al chaval", expresó el campeón del mundo con España en 2010.

"¿Cubarsí estaría jugando? No lo sé, ¿Baldé estaría jugando? No lo sé, ¿Gavi estaría jugando? No lo sé. Creo que es más por necesidad que por confianza, a pesar que La Masia ha sido siempre una fuente de recursos increíble para el Barca. Creo que es nuestro sello de identidad y ADN", añadió Piqué.