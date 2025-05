¿Brian Reyna deja Belgrano? Club campeón argentino estaría interesado en fichaje del peruano

Bryan Reyna es uno de los futbolistas de la selección peruana más talentosos;sin embargo, su presente no es el ideal, pues no ha podido disputar ni un solo minuto en los últimos partidos de Belgrano, por lo que sus días en el equipo cordobés estarían contados. Ahora, según informó la prensa argentina, estaría cerca de fichar por un club histórico de Argentina.

Resulta que, según la información que maneja el periodista argentino, Gonzalo Calvigioni, el 'Picante' estaría cerca de dejar las filas de Belgrano para poder fichar por el histórico equipo Newell's Old Boys.

"¡Atentos! Conté que Newell’s tiene en el radar a Bryan Reyna, extremo de Belgrano. No es fácil que salga de Belgrano pero el interés está", informó el comunicador en su cuenta personal de la red social de 'X', antes conocida como Twitter.

Bryan Reyna interesa para reforzar a Newell's Old Boys.

Esta noticia sería un gran golpe en el mercado del fútbol argentino, pues en la temporada pasada el habilidoso extremo había presentado un gran rendimiento con Belgrano, anotando goles y brindando asistencias. Lastimosamente, no ha podido replicar el mismo performance este año, por lo que fichar por otro equipo podría ser beneficioso para su carrera.

Bryan Reyna no vive un buen presente en Belgrano

El futbolista de 26 años no pasa por un momento con Belgrano, pues no ha sido considerado entre los seleccionados en los últimos tres partidos de su equipo. Además, el exjugador de Alianza Lima no disputa un partido de titular con su club desde el 1 de marzo, en la derrota ante San Martín.

Desde entonces, perdió la titularidad y ha sido considerado como una pieza de cambio en el equipo; de esta forma solo ha podido disputar un total de 45 minutos en los últimos 8 partidos de Belgrano por la Liga Profesional de Argentina.